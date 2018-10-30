Успешные украинские виноделы. Куда ехать за красным, белым и розовым?

Виноробство в Україні поки не може пишатися такими прибутками, як інші напрями сільського господарства. Значні інвестиції в саджанці та обладнання, довгі строки окупності інвестицій, бюрократична процедура ліцензування виробництва — все це не сприяє розвитку виноробних регіонів.

Незважаючи на сприятливі кліматичні умови в Україні, для багатьох аматорів і тих, хто має справу з виноградною лозою, відкрити легальну винарню — танталові муки. Утім, за останні чотири роки виноробам вдалося зробити значний крок уперед.

Важливі перемоги були здобуті в регуляторній сфері. У 2016 році Верховна Рада скасувала ліцензію на оптову торгівлю для виробників, які виготовляють вино із свого винограду. Виробникам вона обходилася недешево — 500 тис грн на рік.

У 2018 році була спрощена процедура отримання ліцензії для малих виноробів. В результаті зникла необхідність в отриманні 160 дозвільних документів. Крім того, днями Кабмін спростив процедуру ліцензування малих винарень.

Невирішеним поки що залишається земельне питання. Через відсутність можливості купити землю під виноградниками, які почнуть плодоносити лише через п'ять років, не кожен власник готовий інвестувати кошти в цю справу.

Тимчасом "Українська правда" підготувала перелік малих і середніх українських виноробів, які зуміли зробити свою справу успішною попри усі бар'єри.

До переліку увійшли виробники, які мають власні виноградники, виробляють вино лише із свого урожаю, мають торгову марку, відкриті для відвідування туристів і готові показати своє виробництво. Тут зібрані винороби з чотирьох основних теруарів України: Миколаївської, Одеської, Херсонської та Закарпатської областей.

Виноробне господарство князя М. П. Трубецького Місце: Село Веселе, Херсонська область Виноградники: 200 га, розташовані на схилі Каховського водосховища. Аліготе, рислінг, каберне, мерло, совіньйон блан, шардоне, піно нуар, піно блан, пті вердо Скільки коштує: 150-200 грн. за пляшку Де купити: У фірмових магазинах (наприклад Good Wine), національних торгових мережах ("Сільпо", "Велика кишеня") або через сайт компанії Виробництво: На рік господарство випускає близько 550 тис пляшок Екскурсії: Туристи можуть побачити виноградники, відвідати завод, оцінити винні колекції в погребах, побувати на дегустації Сайт: vina-trubetskogo.com.ua

Підприємству понад 120 років. Це єдине історичне шато України. Воно відоме марочними винами "Оксамит України", "Перлина степу", "Наддніпрянське". Власники — бізнесмени Олексій Дьяков та Володимир Присяжнюк. Вони прийшли у виноробство з ринку нерухомості. У 2005-2011 роках колеги інвестували понад 15 млн дол у реконструкцію винарні. Купили обладнання, висадили виноградники. У 2013 році бізнесмени завершили реконструкцію історичної будівлі виноробні 1900 року з вежею та оглядовим майданчиком. У будівлі шато облаштували дегустаційні зали і відновили вісім галерей винних підвалів часів Трубецького, які використовуються для витримки та зберігання вин. Тут можна зануритися в історію, адже вісім винних підвалів зберігають понад 10 тис пляшок, з яких близько 7 тис — рідкі екземпляри, радянська спадщина.

Курінь Місце: Село Степанівка, Херсонська область Виноградники: На 40 гектарах власник вирощує десять сортів винограду, що дозволяє отримувати до двох десятків видів вин: шардоне, рислінг, ркацителі, іршаї олівер, мускат одеський, каберне, мерло, сапераві, трамінер рожевий Виробництво: За рік господарство виробляє 50-60 тис пляшок вин Скільки коштує: 100-200 грн. за пляшку Де купити: На виноробні або у фірмових магазинах в Херсоні Екскурсії: Господарство створене за прикладом французьких шато. Відвідувачі можуть зупинитися в готелі, скуштувати авторські вина і відвідати виноробню Сайт: kurin.com.ua

Сімейну виноробню "Курінь" у 1992 році заснував Микола Халупенко. Все почалося із створення селянсько-фермерського господарства і виділених для нього 50 га землі. На початку "нульових" Халупенко посадив перші виноградники, а з 2011 року виробництво вина стало для нього основним заняттям. Cаме тоді був збудований унікальний компактний цех переробки винограду, обробки виноматеріалів, розливу та зберігання вин за принципом французького шато. До роботи Халупенко не залучає іноземних фахівців. Він хоче зробити автентичне вино і показати, чого варті українці. Власник мріє, щоб його вино стало візитною карткою Херсонщини, тому двері його шато завжди відчинені для туристів.

Шато Чизай Місце: Берегове, Закарпатська область Виноградники: Компанія на 272 га вирощує мускат оттонель, черсегі фюсереш, рислінг італійський, піно нуар, мерло, каберне совіньйон Виробництво: Близько 2 млн пляшок на рік Скільки коштує: Середня вартість ординарних вин — 100 грн, витриманих — 200 грн. Де купити: Замовити вино ТМ Chateau Chizay можна через сайт компанії, у магазинах Winetime, OKwine та у спеціалізованих магазинах Екскурсії: Шато проводить тури в долину Chizay. Тривалість — близько 4 годин з дегустацією десяти вин, виїздом на виноградники та відвідуванням виноробні Сайт: chizay.com

Виноробний комплекс "Шато "Чизай" заснований у 1995 році в місті Берегове на Закарпатті. Кілька бізнесменів купили ділянку для зведення заводу з виробництва алкогольних напоїв. Сподівалися, що зможуть виробляти пиво та вино. "Я швидко зрозумів, що вино не терпить конкуренції, тому потужності для виробництва пива перенесли в інше місце", — згадує власник Геннадій Гутман. За його словами, тоді, в середині 1990 років, у Берегово було важко знайти навіть цеглу для заводу, тому її доводилося імпортувати з Угорщини. У 2017 році біле десертне марочне вино "Троянда Карпат" отримало гран-прі, а ще чотири вина шато дегустаційна комісія 25 Міжнародного виноробного конкурсу на фестивалі Bukkaljai Borfesztival в Угорщині удостоїла золотих медалей. До цих нагород команда Гутмана йшла довго, але зараз їх вина споживають не лише українці, а й жителі США, Канади, Ізраїлю та країн ЄС.

V.Petrov Місце: Село Струмок, Одеська область Виноградники: На 76 га господарство вирощує каберне, мерло, шардоне, аліготе, мускат одеський, з яких виробляють дев'ять найменувань вин Виробництво: 15 тис пляшок вина на рік Скільки коштує: Вартість однієї пляшки — близько 200 грн. Де купити: На виставках-дегустаціях або через сайт компанії Екскурсії: Дегустації виробник проводить в літньому кафе серед власних виноградників по дорозі у місто Вилково за умови попереднього бронювання Сайт: vporganicwine.com

Сім'я Петрових займається виноробством з 1993 року, коли було створене фермерське господарство і закладені виноградники на 40 га. Однак перші кроки винороби з Одещини зробили ще у 1984 році, посадивши 0,4 га виноградників. На сайті господарства зазначається, що Петрових "спровокували" виробляти вино "картельні змови" та "демпінгові закупівлі винограду винзаводами". Їх ТМ V.Petrov позиціонується як перше органічне вино в країні. Виноробня виробляє білі та червоні вина, а також три види граппи (виноградна горілка): silver (очищена сріблом), red (настояна на виноградній кісточці), gold (витримана в дубовій бочці).

Бейкуш Місце: Село Чорноморка, Миколаївська область Виноградники: На 11 га компанія вирощує шардоне, піно нуар, сапераві, ркацителі, мерло, каберне Виробництво: 30 тис пляшок на рік Скільки коштує: Середня ціна — 180 грн. за пляшку Де купити: Придбати вино можна через сайт компанії, у магазинах мереж OKwine (Київ, Харків) та Good Wine (Київ) Екскурсії: Домовитися про екскурсію можна через Facebook-сторінку компанії або її сайт Сайт: beykush.com

Виноробню "Бейкуш" у 2010 році заснував Євген Шнейдеріс. Під час сімейних відпусток у Європі він іноді відвідував екскурсійні тури на виноробні. Там зацікавився вином і дивувався, чому в Україні зовсім не так ідуть справи з виноробством, як у ЄС. Перші спроби виробництва вина у 2010 році показали, що нема жодних проблем робити в Україні якісний продукт. У 2011 році Шнейдеріс придбав кілька ділянок і з того часу чаклує над білими та червоними винами на Миколаївщині. Для найкращої якості вин бізнесмен зменшує врожайність лози (проводить зелений збір, прибирає зайві грона), щоб отримати не кількість винограду, а якість.

Колоніст Місце: Село Криничне, Одеська область Виноградники: 30 га виноградників, які підрізають за методом Гюйо та Кордон, зростають на суглинкових ґрунтах, багатих на мінерали та вапняк. Винороби вирощують одеський чорний, мерло, каберне, сухоломанський білий, шардоне Виробництво: Близько 200 тис пляшок вин Скільки коштує: Вартість пляшки — 150-200 грн. Де купити: Вино однойменної торгової марки можна придбати в мережах Winetime, Metro, Good Wine, Fozzy, "Сирне королівство" Екскурсії: "Колоніст" організовує тури на виноробню з можливістю взяти участь у збиранні врожаю, з дегустаціями та відвіданням погребів Сайт: kolonist.com.ua

У Придунайській Бессарабії, в селі Криничне, розташована виноробня "Колоніст". Родина Плачкових заснувала її у 2005 році. "Колоніст" отримав свою назву від болгарських колоністів, які заселили цю територію на початку 19 сторіччя. Засновник та власник виноробні Іван Плачков був міністром енергетики. Теплу і світлу він присвятив життя, а виноробство називає своїм хобі. Криничне розташоване на одній широті з Бордо (Франція) та П'ємонтом (Італія), що дозволяє вирощувати виноград у найліпших умовах. Вино отримувало відзнаки на міжнародних конкурсах Іnternational Wine Challenge та Wine Premier Awards.

Вина Гулієвих Місце: Одеса, виноградники — в Овідіопольському та Саратському районах Виноградники: Площа — 2 500 га. Винороб вирощує мерло, каберне совіньйон, шардоне, рислінг, трамінер, сапераві Виробництво: Вино розливається на заводі "Одесавинпром". На рік винороб випускає близько 2 млн пляшок авторського вин Скільки коштує: Вартість пляшки — 90-100 грн. Де купити: Придбати вино можна в ресторанах, роздрібних мережах та магазинах, вказаних на сайті виробника Сайт: gulievwine.com

Фото Landlord.ua Ідея створення "Вин Гулієвих" належить Роберту Гулієву. Він не боїться вказувати своє прізвище на пляшках з напоєм власного виробництва. Сім'я Гулієвих у 1998-1999 роках висадила в Україні виноградники на 1 тис га. Рубен — батько Роберта — був першим з династії Гулієвих, хто висадив виноград за межами Грузії. Продовжив справу сім'ї син Роберта Герберт. Гулієви пишуть нову історію українського виноробства, не пов’язану з бутлегерством. "Створення авторського вина для сім'ї — не бізнес-проект, а мрія, яка сотню років передається з покоління в покоління", — наголошують винороби.

Don Alejandro Winery Місце: Село Холодна Балка, Одеська область Виноградники: На 14 га вирощують мерло, каберне совіньйон, рислінг, мускат Скільки коштує: Вартість пляшки — 200-500 грн. Де купити: Купити вина ТМ Don Alejandro Winery та Chateau de Grand Sud можна на винарні, в ресторанах Києва, Львова, Миколаєва, Херсона, Одеси, Чернівців, Запоріжжя та у винних магазинах Екскурсії: Винарня відкрита для туристів за попереднім записом. Власник готовий поділитися секретами космодинамічного виробництва вина Сайт: donalejandro.com.ua

Олександр Шаповалов — власник виноробні Don Alejandro Winery. Він — послідовник напряму космодинаміки у виноробстві, що передбачає дбайливе ставлення до землі. Засновником цієї теорії є австрієць Рудольф Штайнер, який на початку 20 століття розробив теорію про втрату сучасною людиною чуттєвого пізнання природи. Дід Олександра теж займався виноробством, його рецептами послуговується внук. Вина Don Alejandro Winery вподобав відомий український ресторатор Дмитро Борисов. Їх якість може здивувати найбільш вибагливого споживача

Cotnar Місце: Село Мужієво, Закарпатська область Виноградники: Виноробня має 180 га виноградників. Один із засновників — Пейтер Чаба — вирішив оновити виноградники у 2007 році. Тоді були посаджені каберне совіньйон, мерло, трамінер рожевий, мускат оттонель. Скільки коштує: Середня вартість пляшки вина — 70-100 грн. Де купити: Придбати вино можна в ресторанах, роздрібних мережах, на виноробних виставках і фестивалях Екскурсії: Замовити екскурсію на виробництво можна через сайт компанії Сайт: cotnar.com

Виробництво вина Cotnar почалося у 1996 році після того, як група підприємців на чолі з Чабою Пейтером викупила завод у місті Берегове. Компанії належить завод первинного виноробства, де переробляють виноград та виготовляють вина, завод вторинного виноробства, де готову продукцію розливають у пляшки, сховища та дегустаційний зал на схилах виноградників в селі Мужієво Потужність виробничих ліній — 35 млн пляшок на рік. Гарні умови для розвитку господарства забезпечують найтепліші на Закарпатті південні схили біля села. У цих місцях найвища в області середньорічна температура і найтриваліший безморозний період, що забезпечує дозрівання найбільш пізніх сортів винограду. Вина Cotnar дивують українців не лише хорошою якістю, а й надзвичайним неймінгом. Серії "Горобчики" та Monte Cote не залишили байдужими споживачів.

Маркіз де Лакарен Місце: Село Шабо, Одеська область Виноградники: На орендованих 100 га вирощують 14 сортів винограду, серед яких — каберне, одеський чорний, шардоне, совіньйон, ркацителі, сухолиманський білий Скільки коштує: Вартість пляшки — 150-180 грн. Де купити: Замовити вино та шампанське "Маркіз де Лакарен" можна на виставках або у винарні Екскурсії: За попереднім записом власник покаже виноградники, винарню, погріб та почастує напоями Сторінка у Facebook: Lacarin Christophe