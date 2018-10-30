Григоришин до сих пор должен Новинскому более 300 миллионов долларов
Контролирующий "Сумское НПО" холдинга "Энергетический стандарт" бизнесмен Константин Григоришин до сих пор должен Владимиру Новинскому 320 миллионов долларов.
Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде".
"Есть компания, которая владеет акциями Сумского НПО им. Фрунзе. В этой компании Константин Григоришин был партнером с Владимиром Лукьяненко. В определенный момент Лукьяненко уступил нам долю 50% в своей структуре, которая владела акциями Фрунзе. Мы пытались вести переговоры с Григоришиным о том, как мы будем дальше вести совместный бизнес", - рассказал Новинский.
"У нас было соглашение акционеров. После того, как мы не договорились, как вести бизнес, в начале 2014 года мы подали иск в суд на основании этого соглашения акционеров. 18 октября 2017 года арбитражный суд Лондона, апелляционная инстанция, принял решение об утверждении решения суда первой инстанции. Оно вступило в законную силу", - добавил он.
По его словам, на данный момент никакого расчета нет.
"Ведутся какие-то переговоры о возможном механизме расчета", - добавил он.
"Тот бизнесмен, который хочет вести легальный бизнес, никогда не откажется от решения Лондонского суда. Никогда его не проигнорирует и будет его выполнять", - подчеркнул Новинский.
Напомним, компания экс-гендиректора и одного из акционеров ПАО "Сумское НПО" Владимира Лукьяненко и его партнера Вадима Новинского выиграла арбитражный спор у контролирующего "Сумское НПО" холдинга "Энергетический стандарт" бизнесмена Константина Григоришина.
Соответствующее решение 5 октября принял Высокий суд Англии и Уэльса. Суд отказал адвокатам Григоришина в апелляции на решение Лондонского коммерческого арбитража, вынесенное 9 мая прошлого года.
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Экономическая правда
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