OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

Об увольнении "правой руки" Насалика, "безопасных дорогах" и анбандлинге Нафтогаза.

О задержании Крючкова. В Германии задержали бывшего депутата Дмитрия Крючкова, которого подозревают в хищении средств "Запорожьеоблэнерго".

О битве Нафтогаза и Газпрома. "Нафтогаз" по итогам 2017 года получил чистую прибыль в размере 39,33 миллиарда гривен, что по текущему курсу равно 1,5 миллиардам долларов.

Об объединении супермаркетов. Розничные бизнесы торговых сетей "Колибрис", "555", "Наш Край" и "Spar" будут объединены в одну сеть.

О Вовке из НКРЭ. Дмитрий Вовк обжаловал решение Конкурсной Комиссии о недопуске к конкурсу в Административном суде Киева.

О "безопасных дорогах". В Кабинете министров представили программу "Безопасные дороги", на реализацию которой в 2018 году планируется направить 2,6 млрд гривен.

Об анбандлинге Нафтогаза. Норвежская адвокатская компания Wikborg, Rein & Co, отвечающая за сопровождение НАК "Нафтогаз Украины" в Стокгольмском арбитраже с "Газпромом", рекомендует украинской компании не выполнять план разделения.

Об увольнении "правой руки" Насалика. Галина Карп, которая занимала должность первого заместителя министра энергетики, была уволена.

Об отстранении Рожковой. Национальный банк обжаловал решение суда об отстранении заместителя председателя НБУ в апелляционном порядке.

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