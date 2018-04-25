Правительство выделит 2,6 миллиарда на "безопасные дороги"

В Кабинете министров представили программу "Безопасные дороги", на реализацию которой в 2018 году планируется направить 2,6 миллиарда гривен.

Соответствующая информация была озвучена на заседании правительства 25 апреля.

"Начинаем осуществлять противодействие массовому травматизму на дорогах и повышать безопасность. В этом году на эти цели выделяем 2,6 млрд гривен. Сегодня представляем единую целостную программу. Будем развивать островки безопасности, пешеходные переходы, круговые развязки", - заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

В частности, в числе главных проблем на украинских дорогах разработчики программы называют превышение скорости, необустроенность пешеходных переходов, небезопасность перекрестков, управление в состоянии алкогольного опьянения.

Все это приводит к тому, что ежедневно на украинских дорогах погибают в среднем 11 человек.

Программа преследует цель снизить смертность на дорогах, уменьшить последствия ДТП, внедрить системы управления безопасностью движения.

Документ предусматривает четыре рычага управления безопасностью движения: инфраструктура, надзор и контроль, неотложная помощь, просвещение.

Кроме того, в рамках реализации этой программы планируется обустроить 500 развязок на сумму 1,16 млрд грн, 500 островков на въездах в населенные пункты на сумму 930,15 млн грн, 6 432 пешеходных переходов на сумму 1,161 млрд грн, а также 1500 пешеходных переходов с осветительными панелями на сумму 150 млн грн.

Также планируется ликвидировать 109 мест концентрации ДТП, на что предполагается потратить 259,8 млн грн, построить 258 км новых барьерных ограждений на сумму 435 млн грн, установить 15 тыс. дорожных знаков на 60 млн грн.

Кроме этого, программа предусматривает проведение 46 просветительских кампаний по безопасности движения, а также мероприятий по надзору, контролю и неотложной помощи.

Напомним, министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства намерено ввести обязательное обустройство островков безопасности на нерегулируемых пешеходных переходах через проезжую часть дороги с 4-мя и более полосами движения.

Как сообщалось ранее, на рассмотрении в Министерстве находится проект государственной строительной нормы, в которой предлагается уменьшить ширину полосы движения в городах.

С целью улучшения ситуации, правительством утверждена стратегия повышения уровня безопасности дорожного движения в Украине на период до 2020 года, одним из направлений которой является уменьшение скорости в населенных пунктах до 50 км/ч.

Напомним, министр инфраструктуры Владимир Омелян рассказал, что смерти на украинских дорогах стоят украинской экономике 1,5-2% ВВП или 4,5 миллиарда долларов ежегодно.

Экономическая правда