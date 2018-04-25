В Украине объединятся крупные сети супермаркетов

Розничные бизнесы торговых сетей "Колибрис", "555", "Наш Край" и "Spar" будут объединены в одну сеть.

Об этом сообщила пресс-служба Антимонопольного комитета.

Ведомство начало рассмотрение дела о приобретении компанией Bronberry Development Inc. и Cremnos Investments Corp. контроля над компанией Холдинг Ритейл Лтд. (все – Род-Таун, Британские Виргинские о-ва).

Концентрация осуществляется на рынках розничной торговли преимущественно продовольственными товарами в Ивано-Франковской и Ривненской областях.

Согласно данным Единого госреестра, конечным бенефициаром компаний-покупателей – Bronberry Development Inc. и Cremnos Investments Corp. – является Джеймс Джилиан Терезия. Он также выступает бенефициаром компании Арго-Р, которая развивает сеть супермаркетов Наш край и Спар Украина Корп., оперирующей сетью супермаркетов Spar, отмечает агентство "Интерфакс-Украина".

Согласно данным луцкой инвесткомпании VolWest Group, она осуществляет стратегическое управление обеими продовольственными сетями.

По данным Единого госреестра, Холдинг Ритейл Лтд. совместно со львовской компанией по управлению активами Карпаты-Инвест владеет Торговым домом Аванта, выступающим оператором торговых сетей под брендами "Колибрис", "555" и "АВС Маркет". Группа компаний Аванта, помимо торговли, развивает направление управления недвижимостью.

Информацию о слиянии бизнесов двух операторов, работающих на розничном продовольственном рынке по схеме франчайзинга, агентству подтвердили два источника, знакомые с ситуацией в компаниях. По их данным, в настоящее время сделка "ожидает окончательного решения АМКУ".

В то же время в пресс-службе VolWest Group не подтвердили и не опровергли информацию о планах объединить розничные бизнесы торговых сетей "Колибрис", "555", "Наш Край" и "Spar".

"В своей хозяйственной деятельности наша компания придерживается всех норм законодательства Украины. На сегодня никаких действий по объединению или слиянию не происходит, поскольку такие действия четко регламентированы действующим законодательством", - сказали в пресс-службе.

Торговый дом "Аванта" по состоянию на сентябрь 2017 года имел 43 супермаркета "Колибрис" в Волынской, Львовской, Ривненской, Житомирской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Винницкой областях, а также три магазина "555" и 18 - "АВС Маркет".

Помимо этого, согласно данным на официальном сайте, торговый дом развивает два проекта строительства торговой недвижимости в Западной Украине – ТРЦ "Оранж Плаза" в Вараше Ривненской области площадью 24 тыс. м кв. и житомирский ТЦ "Глобус" площадью 2,2 тыс. кв. м.

VolWest Group работает на рынке частного капитала Украины с 1992 года.