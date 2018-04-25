"Продам почку". Сколько стоит человеческое тело

В Украине насчитывается более тысячи человек, нуждающихся в пересадке почки, 45 больным требуется печень. Спрос рождает предложение. Какие органы предлагают на продажу украинцы и по каким ценам, исследовала ЭП.

Человек стал своеобразным донором для собратьев уже давно. Если некоторые племена раньше поедали друг друга, то сейчас продают и покупают. Сподвигнуть их на это могут разные жизненные обстоятельства.

Например, 19-летний Игорь из Полтавской области продает почку или часть печени. Что угодно, за что ему дадут 33 тыс долл, необходимые на лечение отца. Это сравнительно небольшая цена. В разговоре с Игорем ЭП выясняет: мотивировано это тем, что деньги ему нужны срочно.

Ульяна из Киева просит за почку почти 350 тыс долл.

"У нас обоих это вопрос жизни. Я прекрасно понимаю, насколько тяжело вам. Мне не хочется ставить слишком большую цену, но я являюсь единственным кормильцем в семье и решилась пойти на этот тяжелый шаг исключительно в силу затруднительного финансового положения", — пишет она в письме.

Павел из России готов продать 50% печени или костный мозг, но только на территории РФ, так как за границу его не выпускают из-за долгов.

Таких объявлений в интернете тысячи. Хватает и продавцов, и покупателей. Последние обещают материальную компенсацию, проживание, питание, перелет, оплату медицинских расходов, реабилитации и услуг нотариуса.

Одни предлагают провести процедуру в Москве, другие утверждают, что оперировать в России небезопасно. Приглашают в клинику в Германии, уверяя, что все законно. Однако продажа органов незаконна во всех странах, кроме Ирана. Тем не менее, это никого не останавливает.

Распродажа органов — самый радикальный метод заработка. Есть и другие.

Легальные

Заработать на собственном теле можно разными способами. Один из них — сдать кровь. За это можно получить 73 грн, обед и выходной день. За плазму платят 96 грн, но процедура ее сдачи более длительная и изматывающая.

Кровь можно сдавать раз в два месяца, плазму — раз в две недели. Основное требование — быть здоровым. Люди, которые становятся донорами, делают это, в основном, для родственников или друзей, которым нужно переливание. Реже — ради выходного дня или из филантропических побуждений.

Татьяна хочет стать почетным донором. Для этого нужно сдать 40 раз кровь или 60 раз плазму. Татьяне уже за 50, и на ее счету 34 сдачи. "Немного осталось, хоть что-то хорошее в жизни сделаю", — рассказывает она в центре переливания, пока медсестра не зовет "следующего".

Здоровым нужно быть и для менее распространенной опции донорства — спермы и яйцеклеток. Девушки от 20 до 32 лет с детьми, без хронических заболеваний, вирусов ВИЧ, СПИД и разных видов гепатита могут стать донором яйцеклетки и получить после процедуры около 20 тыс грн.

Мужчинам повезло меньше: за "порцию" спермы платят около 250 грн. Требования почти те же: отсутствие заболеваний и наличие детей. Только возрастная планка немного выше: максимум 35 лет.

Более сложная процедура — суррогатное материнство. Суррогатной матерью может стать здоровая женщина 18-36 лет, у которой есть свой ребенок. Оплата такая же, как за донорство яйцеклетки, только в евро. Сумма зависит от клиники и возможностей родителей будущего ребенка.

По словам представительницы медицинского центра ISIDA Елены Бабич, требования к женщине, которая хочет стать суррогатной матерью, определены приказом Минздрава, но клиника может выставлять дополнительные условия.

Например — отсутствие неудачной медицинской истории беременности и родов, отсутствие нервных и психических расстройств, вредных привычек. Если женщина находится в браке, необходимо согласие мужа.

Если перечисленные пути заработка выглядят пугающими, есть наименее болезненный и опасный способ — продажа волос. Если они длинные и неокрашенные, то могут принести своему обладателю около 1 тыс грн.

Нелегальные

Когда люди устают тратить годы на медицинский лист ожидания, они покупают почки, легкие, сердце, конечности для трансплантации на черном рынке. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, на черном рынке ежегодно происходит более 10 тыс продаж человеческих органов.

Около 5-10% трансплантаций почек в мире происходит благодаря торговле людьми и трансграничной контрабанде. Ежегодно это приносит до 1,2 млрд долл прибыли. По другим оценкам, ежегодная выгода достигает 8 млрд долл.

Спрос рождает предложение. Люди, которые попадают в затруднительное финансовое положение, могут выставить на продажу какой-то свой орган. Теоретически здоровое человеческое тело стоит около 45 млн евро, но лишь в том случае, если человек мог бы продать каждую его часть.

Без видимой угрозы для жизни и здоровья можно продать роговицу глаза, почку, часть печени, легкое и костный мозг. Это самые ходовые товары на черном рынке. Цены на них зависят от многих факторов: начиная от состояния здоровья и заканчивая страной, в которой проживает донор.

Легкое можно купить за 80-150 тыс евро, целую печень — за 150-550 тыс евро.

Часть печени — менее ходовой товар, но желающих ее продать достаточно. Цена части печени — 40 тыс евро. 17-летняя Анжела из Полтавы пишет, что она готова продать часть печени, но только в Украине и только при условии, что все расходы на обследование, проезд и проживание покроет покупатель.

Девушка говорит, что ей нужны деньги. Зачем — отвечать отказалась.

Роговицу глаза можно найти за 4-15 тыс евро.

Спрос на почки самый большой, а ценовой диапазон — самый широкий. Так, донор в США может запросить более 250 тыс евро, тогда как в Индии или Китае цена составит 15-60 тыс евро.

Нина из Киева предлагает почку "за вознаграждение". По словам девушки, ей 28 лет, она "благополучна и полностью здорова", соблюдает правильное питание и следит за здоровьем. Когда ЭП пытается с ней связаться, выясняется, что почтовый ящик удален. Скорее всего, сделка уже состоялась.

Костный мозг покупают на граммы, один грамм стоит от 20 тыс долл. Дороже, чем, например, на черном рынке стоит грамм кокаина.

Авторы большинства объявлений предлагают несколько органов "за компанию". Среди продавцов — много молодых людей, которым срочно нужны деньги. Среди покупателей — много посредников, которые хотят заработать на чужих проблемах. При этом в обеих категориях хватает мошенников.

По данным Минздрава, в Украине 1 января 2018 года насчитывалось 1 168 больных, нуждающихся в пересадке почки, и 45 человек — печени. За 2017 год в Украине было проведено 118 трансплантаций почки и девять — печени.

Донорских органов не хватает, поэтому в ход идут разные способы их поиска. Наверное, из-за этого на черном рынке каждый час продается один орган.