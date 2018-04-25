Нафтогаз почти догнал Газпром по прибыли

НАК "Нафтогаз Украины" по итогам 2017 года получил чистую прибыль в размере 39,33 миллиарда гривен, что по текущему курсу равно 1,5 миллиардам долларов.

Об этом сообщает enkorr со ссылкой на источники.

Прибыль "Нафтогаза" увеличилась на 48% – с 26,5 миллиарда в 2016 года до 39,4 миллиарда в 2017 году. Финансовые результаты подтверждены аудитором, который проверял отчетность "Нафтогаз" как отдельного юрлица (не группы компаний).

На выплату дивидендов по итогам 2017 года правительство планирует направить 30% прибыли или 11,8 млрд гривен. 45% прибыли или 17,7 млрд гривен планируется оставить нераспределенными, 20% или 7,9 млрд гривен планируется направить на развитие и 1,97 млрд гривен (5%) – в резервный капитал.

Прибыль "Нафтогаза" по итогам 2017 года почти сравнялась с прибылью российского монополиста компании "Газпром", который отчитался о прибыли в 100,3 млрд рублей, что по текущему курсу равно 1,63 млрд долларов.

Экономическая правда