Задержано экс-депутата Крючкова, которого подозревают в хищении средств Запорожьеоблэнерго

В Германии задержали бывшего депутата Дмитрия Крючкова, которого подозревают в хищении средств "Запорожьеоблэнерго".

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на Национальное антикоррупционное бюро Украины.

"14 апреля на территории Германии задержан председатель правления ЗАО "ХК "Энергосети", которого подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 и ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 364 УК Украины. Национальное бюро готовит пакет документов, необходимых для экстрадиции подозреваемого в Украину, который в ближайшее время будет передано компетентным органам Германии", - сообщает НАБУ.

Дмитрий Крючков является фигурантом по делу о присвоении 346 млн гривен "Запорожьеоблэнерго", в котором более 60% акций принадлежит государству. В июле 2016-го, по словам директора НАБУ Артема Сытника, его объявили в розыск.

По версии следствия, Крючков является организатором схемы, по которой ОАО "Запорожьеоблэнерго" и ГП "Энергорынок" нанесли ущерб на общую сумму более 346 млн гривен.

"В течение 2015-2016 годов ЗАО "ХК "Энергосети" заключило договоры об уступке права требования по электроэнергии, которую ОАО "Запорожьеоблэнерго" поставляло ряду промышленных предприятий. В результате этого деньги за потребленное электричество поступали не ГП "Энергорынок" и ОАО "Запорожьеоблэнерго", а ЗАО "ХК "Энергосети", - заявили в НАБУ.

Расследование продолжается с декабря 2015 года. В совершении преступления следствие подозревает двух человек.

Дмитрий Крючков избирался народным депутатом Украины Верховной Рады пятого созыва от Блока Юлии Тимошенко, был членом комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности.

Національне антикорупційне бюро підозрювало Дмитра Крючкова в можливому розкраданні коштів "Запоріжжяобленерго", але справа поки так і не дійшла до суду. Дмитро Крючков є власником скандальної фірми "Енергомережа".

"Енергомережа" здобула популярність на ринку у 2014 році, коли проводила агресивну дисконтну скупку кредиторських зобов'язань промислових підприємств перед місцевими енергодистрибуційними компаніями.

За півтора року роботи "Енергомережа" вивела з "Запоріжжя-", "Харків-" і "Черкасиобленерго" до 2 млрд грн.

Нагадаємо, Крючков, що знаходиться в розшуку Інтерполу, у травні заявив що "Енергомережа" планує брати участь в приватизації державного ПАТ "Центренерго".

Раніше ЕП писала, що скандальна "Енергомережа" планує самоліквідуватися, що призведе до списання 2 млрд гривень, які були незаконно виведені з державних обленерго на користь компанії.

Голова Національної комісії з регулювання енергетики Дмитро Вовк зазначав, що до Крючкових прихильно ставився близький товариш президента Ігор Кононенко.

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Экономическая правда