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Юристы, которые помогли "Нафтогазу" одолеть "Газпром", советуют отложить анбандлинг

Среда, 25 апреля 2018, 15:15 — Дмитрий Рясной

Норвежская адвокатская компания Wikborg, Rein & Co, отвечающая за сопровождение НАК "Нафтогаз Украины" в Стокгольмском арбитраже с "Газпромом", рекомендует украинской компании не выполнять план разделения (анбандлинга).

Об этом говорится в письме Wikborg в адрес "Нафтогаза".

"Текущая ситуация аналогична той, которая была до решения арбитража (судебный процесс в Стокгольме между "Нафтогазом" и "Газпромом" - ЭП), когда было согласовано, что фактическое отделение ("Укртрансгаза" от "Нафтогаза" - ЭП) будет отложено до окончания рассмотрения дела в суде", - говорится в рекомендации Wikborg, составленной по итогам анализа ситуации, сложившейся после окончания судебного разбирательства.

 

Там же высказывается мнение, что анбандлинг "Нафтогаза" лишит его контроля над активами, которые являются основой для  иска в суде по так называемому транзитному контракту с "Газпромом".

 

"Скорее всего, в случае проведения анбандлинга, признаваемый правом интерес будет связан с новым оператором (газотранспортной системы - ЭП), которому будут переданы активы. Но новый оператор не может присоединиться к арбитражу вместо "Нафтогаза" без согласия "Газпрома", и не может стать участником транзитного договора без согласия "Газпрома", - говорится в письме.

 

В "Нафтогазе" пока не комментируют свою позицию в отношении рекомендаций Wikborg, Rein & Co.

Как сообщалось, план анбандлинга на первом этапе подразумевает выведение оператора газотранспортной системы – "Укртрансгаза" из подчинения "Нафтогаза".

Дмитрий Рясной, ЭП

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Экономическая правда
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