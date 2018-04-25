НБУ обжаловал отстранение Рожковой в суде

Национальный банк обжаловал решение суда об отстранении заместителя председателя НБУ в апелляционном порядке.

Об этом ЭП сообщили в пресс-службе Нацбанка.

"Национальный банк не получал от Дарницкого районного суда г. Киев любых решений относительно ограничений в исполнении Екатериной Рожковой полномочий заместителя председателя, и таким образом не имеет никаких оснований для принятия каких-либо соответствующих мер", - сообщили в пресс-службе.

"Согласно части второй статьи 157 Гражданского процессуального кодекса Украины, определения об обеспечении иска не могут быть выполнены до их направлениия судом, вынесшим соответствующее постановление, лицам, которых такие решения касаются. Таким образом, Национальный банк будет рассматривать вопрос о выполнении постановления после ее получения от суда", - добавили в НБУ.

НБУ о наличии иска народного депутата и вынесении судом указанного постановления стало известно из открытых источников.

"Национальный банк считает вышеуказанное постановление незаконным, принятым с нарушением целого ряда законодательных актов и создающим опасный прецедент по блокированию работы органов государственной власти", - отметили в Нацбанке.

В НБУ также сообщили, что в ближайшее время подадут в Высший совет правосудия и правоохранительных органов заявления с целью осуществления проверки действий судьи на наличие в них признаков дисциплинарного проступка и признаков совершения преступления соответственно.

"Национальный банк отмечает, что эти обстоятельства еще раз наглядно подтверждают необходимость завершения начатой ​​судебной реформы для предотвращения коррупционного использования судебной системы в качестве инструмента политического давления на органы государственной власти", - подчеркнули в НБУ.

Напомним, вечером 24 апреля появилась информация, что Дарницкий районный суд отстранил от должности заместителя НБУ Екатерину Рожкову по иску депутата Игоря Луценко.

Алина Полякова, ЭП