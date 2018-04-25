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Подозреваемую в коррупции "правую руку" Насалика уволили

Среда, 25 апреля 2018, 16:05
 

Галина Карп, которая занимала должность первого заместителя министра энергетики, была уволена.

Соответствующее решение было принято Кабмином, который удовлетворил заявление Карп.

Ее место заняла директор департамента правового обеспечения ведомства Татьяна Максимец.

Как ранее сообщала ЭП, в марте Карп написала заявление на увольнение по собственному желанию из-за претензий со стороны правоохранительных органов по одному из эпизодов поставки горно-шахтного оборудования на госшахты.

Галина Карп была назначена на должность заместителя главы Минэнерго летом 2016 года.

По данным ЭП, она является прямой креатурой министра Игоря Насалика.

Экономическая правда

Насалык
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