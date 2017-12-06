OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

О чем все говорили сегодня? О новом угольном гиганте, проверках, Насалыке и биткоинах.

О рейдерстве. Кабинет министров принял постановления о механизмах защиты прав на земельные участки и борьбы с рейдерством. Только новации и больше никаких нечистых на руку предпринимателей.

Об угольном гиганте. Кабинет Министров создал государственное предприятие "Национальная угольная компания". В компанию войдут 33 шахты. Счастливое число.

О государственном долге. По состоянию на конец октября совокупный государственный долг Украины сократился на 750 миллионов долларов. Это менее 1% от общей суммы.

О банковских монополиях. Госбанки увеличили рыночную долю на 3,2%. За этот же период доля банков иностранных банковских групп снизилась почти на 5%.

О проверках. Держгеонадр планирует в 2018 году осуществить 1100 проверок компаний, в том числе проверить "Укрнафту" и "Укргазвыдобування". Гулять так гулять.

О "райских бумажках". 55 украинских мужчин и 13 женщин фигурируют в международном расследовании по оффшорам "Paradise Papers".

О Насалыке. Суд арестовал 2 земучастка и авто Насалыка. А он, по слухам, покрасился. В каштановый.

Об "Антонове". "Антонов" потерял контроль над деньгами от НАТО в пользу "прокладок". А им, между тем, заинтересовались китайцы.

О Холодницком. Пока Холодницкий был там, куда не поехал Луценко, его оправдали за то, что так и не смог отменить разрешения компании Злочевского Burisma.

О технологиях. Договор аренды земли теперь можно зарегистрировать онлайн. Но только при условии, что у вас есть электронная цифровая подпись.

И о биткоинах. Биткоин побил очередной рекорд (уже 13 тысяч долларов за монету) и превзошел по объему денежной массы рубль, фунт и южнокорейский вон, став шестой валютой мира по капитализации. Еще немного - и обойдет рупию.

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