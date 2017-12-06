Біткоїн обійшов рубль і став шостою за капіталізацією валютою світу

Біткоїн за обсягом грошової маси перевершив рубль, фунт і південнокорейський вон та став шостою валютою світу за капіталізацією.

Про це повідомляє smallbusinessprices.co.uk з посиланням на розрахунки Банку міжнародних розрахунків.

При вартості 12,5 тисячі доларів капіталізація біткоїна становить 210 млрд доларів. Якщо біткоїн підніметься до 15 тисяч за монету, то він обійде по капіталізаціі індійську рупію - наступну найбільшу валюту в світі.

Дві інші популярні криптовалюти також потрапили в першу 20-ку рейтингу: Ethereum зайняв 17-е місце, а Bitcoin Cash - 20-е.

Відзначається, що цифри дещо спотворені, бо номінальна вартість банкнот, які знаходяться в обороті, не відображає загальну вартість валюти.

Однак статистика демонструє, що біткоїн стає все більш вагомою величиною в світових фінансах.

Нагадаємо, біткоїн може знову розколотися. У вівторок біткоїн побив новий рекорд – 12 тисяч доларів за монету.

Читайте також: Біткоїн для непрофесійного інвестора