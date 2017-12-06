Суд заарештував 2 земділянки і авто Насалика

Апеляційний суд Києва заарештував дві земельні ділянки і автомобіль міністра енергетики та вугільної промисловості Ігоря Насалика за клопотанням бізнесмена, президента футбольного клубу "Карпати" Петра Димінського.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають "Українські новини".

Раніше Димінський звернувся до суду з позовом про стягнення заборгованості за договором позики від 10 липня в розмірі 1,2 млн доларів і 3% річних в розмірі 2,7 млн ​​гривень.

2 жовтня представник Димінського подав чергову заяву про забезпечення позову, в якому просив накласти арешт на земельні ділянки площею 0,12 і 0,037 га в Київській області і автомобіль Mercedes-Benz S500L 4MATIC 2015 року випуску.

3 листопада Печерський районний суд відмовив у задоволенні заяви.

У зв'язку з цим Димінський подав апеляцію на дане рішення.

Апеляційний суд визнав обґрунтованим припущення представника бізнесмена, що Насалик може продати земельні ділянки та автомобіль, що може ускладнити виплату позики в разі прийняття позитивного для Димінського рішення.

Суд задовольнив скаргу Димінського і заарештував 2 земділянки і автомобіль Насалика.

Рішення оскарженню не підлягає.

Як повідомлялося, 26 липня Печерський райсуд Києва заарештував квартиру і житловий будинок Насалика за клопотанням Димінського.

Пізніше Апеляційний суд Києва скасував арешт даної нерухомості.