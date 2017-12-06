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Договір оренди землі тепер можна зареєструвати онлайн

Середа, 6 грудня 2017, 16:35

Міністерство юстиції запровадило послугу з реєстрації договорів оренди земель сільськогосподарського призначення у режимі онлайн.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства.

"Для того, щоб зареєструвати підписаний контракт, достатньо завантажити сканкопію угоди про оренду землі сільськогосподарського призначення та підписати ці дані власним електронним цифровим підписом", - зазначила перший заступник міністра юстиції Наталія Бернацька.

Вона підкреслила, що під час реєстрації договору відбуватиметься онлайн обмін інформацією із базою даних Держгеокадастру, що дасть можливість перевіряти наявність відповідної земельної ділянки у базі ДЗК.

Станом на 1 липня 2017 року в Україні діють 50553 договори оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності площею 1,4 млн гектарів, що були укладені на безконкурентних засадах.

Крім того, станом на цю ж дату укладено 4,7 млн договорів оренди земельних паїв  загальною площею 16,6 млн гектарів.

земля
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Економічна правда
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