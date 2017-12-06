"Антонов" втратив контроль над грошами від НАТО на користь "прокладок" - ЗМІ

Державне авіабудівне підприємство "Антонов" втратило контроль над фінансовими потоками від авіаперевезень у рамках програми НАТО.

Про це йдеться у статті у "Дзеркалі тижня".

Тепер основний прибуток від цих послуг осідає в двох іноземних посередницьких іноземних компаніях: "Antonov Salis Gmbh" та "Dreamlifts LTD".

Німецькій компанії "Antonov Salis Gmbh", яка буда створена у минулому році, передано в оперативний лізинг сім літаків ДП "Антонов".

У засновниках німецького "Antonov" значиться громадянин Німеччини П. Майшайдер, а український "Антонов" пов’язаний із цією компанією іменами Олександра Гриценка (гендиректор "Авіаліній Антонова") й Віталія Мовчана (віце-президент ДП "Антонов"), які поєднали посади на державному підприємстві й у німецькій компанії.

Крім того, у реєстраційних документах "Antonov Salis Gmbh" значаться ще два прізвища — В. Пашко й О. Манзій.

Інша компанія, яка отримує прибутки від авіаперевезень у рамках програми НАТО, "Dreamlifts LTD" має британську юрисдикцію.

Журналіст звернув увагу на те, що колишньому керівнику держпідприємства Дмитру Ківі закидали непрозору схему управління корпоративними правами ДП "Антонов" і недостатні надходження від перевезень для НАТО українськими літаками.

Наразі в.о. президента ДП "Антонов" є Олександр Кривоконь.

ДП "Антонов" контролює голова ради директорів корпорації "Українська авіабудівна компанія" Михайло Гвоздьов, який раніше очолював держпідприємство і був народним депутатом від Блоку Петра Порошенка.

"Укроборонпром" з літа 2014 року очолює Роман Романов, який раніше займався торгівлею автомобілями, в тому числі, "Хюндай".

Їх в Україні збирає корпорація "Богдан" Олега Гладковського (Свинарчука), співвласником котрої раніше був президент Петро Порошенко.

Гладковський нині займає посаду першого заступника секретаря СНБО, та курує діяльність "Укроборонпрому".

Як відомо, раніше "Наші Гроші" повідомляли, що "Укроборонпром", який очолюють наближені до президента менеджери, перераховує десятки мільйонів бюджетних коштів на фіктивні фірми.