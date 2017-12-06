Україна скоротила державний борг

Станом на 31 жовтня 2017 року сукупний державний борг України скоротився на 0,98%, або на 750 мільйонів доларів.

Про це свідчать дані Міністерства фінансів.

Так, на кінець жовтня сума боргу становила 76,29 млрд доларів.

Державний і гарантований державою борг на кінець жовтня становив 2,047 трлн гривень, або 76,29 млрд доларів, що на 3,59 млрд гривень більше та на 0,75 млрд гривень менше, ніж у минулому місяці.

Загальний розмір прямого держборгу станом на 31 жовтня становив 1,739 трлн гривень (64,81 млрд доларів) проти 1,725 трлн гривень, або 65,03 млрд доларів місяцем раніше.

При цьому прямий зовнішній борг за місяць скоротився на 340 млн доларів до 38,52 млрд доларів, тоді як прямий внутрішній борг зріс на 5,56 млрд гривень до 705,31 млрд гривень (26,29 млрд доларів).

Гарантований державою борг на 31 жовтня склав 308,05 млрд гривень, або 11,48 млрд доларів.

Як повідомлялося, 13 липня Верховна Рада ухвалила внесення змін до державного бюджету України на 2017 рік, в якому граничний розмір держборгу збільшений з 1,7167 трлн гривень до 1,8237 трлн гривень в зв'язку з докапіталізацію Приватбанку.

Як відомо, у 2016 році загальний держборг України збільшився з 65,51 млрд до 70,97 млрд доларів. Видатки з обслуговування держборгу України у 2016 році становили 95,8 млрд грн, що на 11,3 млрд грн, або на 13,4%, більше показника за 2015 рік на рівні 84,5 млрд грн.

Державний борг - це загальна сума боргових зобов'язань держави з повернення отриманих та непогашених кредитів, що виникають внаслідок державного запозичення.

Нагадаємо, Кабмін пропонує Верховній Раді встановити граничний розмір держборгу на кінець 2018 року в сумі 1,999 трлн гривень.

Економічна правда