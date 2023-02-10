Спорт не "внє палітікі". Скільки втратила Росія від "бану" і як піднімає голову

Після вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року санкції та обмеження проти спортивної індустрії країни-агресора почали запроваджувати майже одразу: від припинення співпраці з російським футболом з боку Adidas до відсторонення УЄФА футбольних клубів та збірних і недопуску на Паралімпійські ігри.

Проте представників Росії, які часто підтримують війну, "забанили" не всюди, а російські функціонери намагаються повернутися у світовий спорт.

Заяви Міжнародного олімпійського комітету про можливу участь спортсменів з РФ і Білорусі в Олімпіаді-2024 в нейтральному статусі підкреслюють цю проблему.

Які санкції вже запровадили

Обмеження, запроваджені проти російського спорту після початку великої війни, стали найбільшим ударом, з яким важко порівняти навіть допінговий скандал 2015 року. Цього разу санкції ввели майже всі країни та організації.

Найсильніший фінансовий удар відчув найбільш популярний вид спорту – футбол. На четвертий день великої війни УЄФА розірвала вигідний для себе спонсорський контракт з "Газпромом", який приносив за сезон 40 млн євро.

"Це було правильне рішення. У плані фінансів це дорого обійшлося і вдарило по нашому гаманцю. Я попередив Російський футбольний союз перед цим рішенням. Я не боягуз, я нічого не роблю потай", – говорив у березні 2022 року глава УЄФА Александер Чеферін.

Він відкинув претензії щодо того, чи варто взагалі було укладати угоду з "Газпромом" у 2012 році, і звинуватив критиків у популізмі.

"Політикам легко кричати. Хто така УЄФА, щоб оцінювати систему керування країною? Чи всі великі західні компанії дотримуються прав людини? Політики просили нас розірвати відносини з "Газпромом" ще до ухвалення рішення про санкції щодо Росії, а Європа все одно купує російський газ", – захищав себе та УЄФА функціонер.

Александер Чеферін наголошує, що майже одразу розірвав контракт УЄФА з "Газпромом" Фото Getty Images

Згодом від участі в єврокубках відсторонили російські клуби, а збірні РФ втратили можливість грати на найпрестижніших турнірах. ФІФА була змушена викинути російську збірну з відбору на ЧС-2022, який пройшов у Катарі.

Таким чином, збірна країни-спонсора тероризму, яка у своїй сітці плей-оф вважалася головним претендентом на путівку на мундіаль, недорахувалася щонайменше 9 млн євро потенційних доходів від участі у груповому етапі. Пропустять росіяни й відбір на "Євро-2024", який стартує в березні.

Недорахувалися доходів і російські клуби. Лише за участь у груповій стадії Ліги чемпіонів передбачені 15 млн євро, а разом з призовими за кожен виграний матч і високим за європейськими мірками рейтингом найсильніший і найбагатший клуб РФ петербурзький "Зеніт", навіть не виходячи в плей-оф, заробляв по 35-40 млн євро без урахування бонусів за телетрансляції.

Вплинув на російський чемпіонат і дозвіл УЄФА легіонерам призупиняти контракти в односторонньому порядку. За 2022 рік ФІФА зафіксувала 334 трансфери з РФ "на вихід". Попри це, багаті російські клуби, фінансовані місцевими олігархами та корпораціями, витрачалися на нових футболістів.

У 2022 році російські команди витратили на нових гравців 143 млн дол, це десятий показник у світі.

Попри швидке запровадження санкцій проти російського футболу у 2022 році, жорсткості дій з боку УЄФА та ФІФА недостатньо.

Зокрема, контракт на трансляції єврокубків в РФ не розірваний, хоча мовник "Матч ТВ" не раз втручався в картинку, надану УЄФА та європейськими лігами. Крім того, Чеферін підтримував російських спортсменів як "жертв конфлікту".

"Моє серце розривається через накладені на спортсменів санкції, бо це не їхня війна. Мені шкода всіх спортсменів: і українських, і російських. Вони, особливо російські футболісти, стали жертвами конфлікту. Постраждали через абсурдні та божевільні рішення кількох людей", – говорив він.

Зважаючи на підтримку режимом Лукашенка війни в Україні та надання ним плацдарму для вторгнення, обурливим виглядає рішення УЄФА не карати білоруську збірну попри численні звернення європейських клубів. Чи не єдине серйозне обмеження – заборона проводити матчі вдома.

Крім того, Російський футбольний союз (РФС) досі лишається членом УЄФА, а його керівник Олександр Дюков – ще й членом виконкому УЄФА.

В РФС визнають лояльність Чеферіна. "Він займає виважену і прагматичну позицію. Він жодного разу не виступив і, гадаю, не виступить з критикою Росії та РФС. Чеферін дотримується здорового глузду, тому не вигадує жодних нових санкцій", – заявляв почесний президент РФС В’ячеслав Колосков.

Не краща ситуація і з ФІФА, яку не раз ловили на корупції, особливо щодо останніх чемпіонатів світу в РФ та Катарі. Так, очолювана Джанні Інфантіно організація відхилила прохання президента України Володимира Зеленського виступити з посланням про мир на фіналі турніру в Катарі.

Зимові види. Біатлоністів і лижників з РФ та РБ відсторонили від усіх міжнародних змагань. Основний дохід спортсменів – призові на етапах Кубка світу. Біатлоністи отримували 15 тис євро за перемогу, 12 тис євро – за "срібло" і 9 тис євро – за "бронзу". Менші суми заробляють 17 найкращих біатлоністів.

У Кубку IBU (Міжнародний союз біатлоністів) ставки в п'ять разів нижчі. Схожі суми і в лижників. Перед відстороненням за перемогу в перегонах Кубка світу росіянин Олександр Большунов отримав 10 тис євро, а росіянка Наталія Непряєва заробила 50 тис євро, вигравши багатоденний лижний тур.

Російські спортсмени на Z-мітингу в "Лужниках" на підтримку війни. Большунов - на задньому фоні, в червоній шапці. Фото ТАСС

Большунов, який брав участь у Z-мітингу на підтримку війни, у сезоні 2020-2021 років заробив понад 200 тис євро. Тепер, як і всім лижникам та біатлоністам, йому доводиться змагатися на внутрішніх турнірах, а там призові в рази менші.

За "золото" на чемпіонаті РФ призові становили 400 євро. "Сума призових на чемпіонаті РФ? Звичайно, вона досить скромна порівняно з тим, що давали на Кубку IBU, але це краще, ніж нічого", – визнають російські біатлоністи.

З 2014 року Росія проводила в Сочі етап королівських перегонів "Формула-1", а у 2017 році контракт продовжили до 2025 року. Компанія-промоутер заходу в Сочі "Росгонки" щороку платила Formula One Management по 30 млн дол за ліцензію, заробляючи при цьому 3 млрд руб або 50 млн дол.

Проте в березні 2022 року все закінчилося: "Формула-1" розірвала угоду та оголосила, що більше не планує проводити Гран-прі в Росії. Ба більше, компанія-організатор анулювала всі законні способи перегляду змагань у Росії.

"Формула-1" більше не проводитиме змагання в Сочі Фото РБК

Через тиждень після початку великої війни американська команда Haas F1 Team розірвала спонсорський контракт з російською компанією "Уралкалій" підсанкційного олігарха Дмитра Мазєпіна, який щороку приносив команді десятки мільйонів доларів. Його син, гонщик Микита, уже не виступає за Haas.

Тенісні функціонери покарали росіян та білорусів формально. Їм заборонили брати участь лише в командних турнірах. Участь у змаганнях окремих спортсменів допускається в нейтральному статусі без національної символіки. Тобто тенісисти продовжують їздити по світу і заробляти чималі призові.

Так, російський тенісист Даніїл Медвєдєв, який не висловлювався з приводу війни, за 2022 рік заробив 4,1 млн дол, а його колега за збірною Андрій Рубльов, який обмежився фразою "Нет войне", – 4,5 млн дол.

Єдине серйозне обмеження для російських та білоруських провідних гравців запровадили в Британії: відсторонили їх від престижного турніру Вімблдону.

Вімблдон не пустив на турнір гравців з РФ та РБ Фото Getty Images

"В умовах невиправданої та безпрецедентної військової агресії для російського режиму було б неприйнятно отримувати будь-які вигоди від участі російських чи білоруських гравців у турнірі", – йшлося в заяві організаторів.

Таким чином, представники РФ та РБ втратити можливість заробити до 2 тис рейтингових очок та до 2 млн фунтів призових.

Це рішення британців не підтримали жіноча й чоловічі тенісні асоціації (WTA і ATP). Ба більше, вони оштрафували Вімблдон за "самовільне" рішення. Організатори трав’яного "шолома" оскаржують штраф у суді.

WTA і ATP вважають, що в турнірах мають брати участь усі найсильніші, а спортсмени не відповідають за дії урядів. Українські спортсмени порушували питання про відсторонення представників РФ та РБ, але тенісний світ їх не чув.

Українська та міжнародна спільноти добилися певних санкцій, проте російські гроші і вплив у федераціях заважають ухваленню жорсткіших обмежень.

У любительському боксі, який регулює Міжнародна боксерська асоціація (IBA) на чолі з близьким до оточення Путіна росіянином Умаром Кремльовим, представників РФ і РБ відсторонили від турнірів, але заборона діє лише на папері. На чемпіонаті Європи сім з десяти спортсменів сербської збірної були родом з Росії, а тренери та лікарі збірної РФ приїхали під прапором Сербії.

Попри критику МОК щодо спонсорського контракту IBA з "Газпромом", через який бокс може не потрапити в програму Олімпіади-2028, Кремльов має намір продовжити співпрацю з російським газовим монополістом. Ба більше, IBA дозволила росіянам та білорусам брати участь у молодіжному чемпіонаті світу.

"Вони приїжджають не заради медалей, а щоб представити свою країну, свій народ. Ми не маємо права позбавляти наших улюблених спортсменів їхніх досягнень, їхніх мрій, ми повинні створити для них умови", – пояснював прокремлівський функціонер рішення федерації.

Глава IBA Умар Кремльов не розуміє, хто розв'язав війну проти України і не бачить причин для відсторонення російських спортсменів Фото Getty Images

"Сьогодні весь світ з Україною, у тому числі в спорті, а IBA – ні. Подивимося, як вони себе поведуть. Якщо буде нормальне ставлення та повага до України, ми не чіпатимемо їх. Якщо цього не буде, то й IBA не буде. Ми робитимемо все, щоб відкрити нову організацію, яка підпише договір з МОК.

Така організація вже є. Якщо буде треба, ми все зробимо, щоб вона стала головною, а не IBA. IBA тримається лише через "Газпром". Вони купили чимало федерацій з Африки та Азії, але багато провідних федерацій підтримують нас", – сказав керівник української федерації боксу Кирило Шевченко.

У професійному боксі є чотири основні організації: WBC, WBA, IBF та WBO. Вони окремо вирішують, як їм чинити в тій чи іншій ситуації.

У березні 2022 року всі чотири організації заборонили представникам країн-агресорів боксувати за титули і проводити поєдинки у своїх державах. Правда, це не стосувалося чинних чемпіонів і рішення переглядалося щомісяця.

Не обійшлося без скандалів: чемпіоном за версією IBF є росіянин, друг Рамзана Кадирова Артур Бетербієв, який використовує своє канадське громадянство. Паспорт Канади і постійне проживання в цій країні дозволяють йому обходити санкції WBC, яка єдина вилучила з рейтингів усіх росіян до закінчення війни.

Друг Кадирова Бетербієв використовує паспорт Канади Фото Sky Sports

У грудні WBA повернула росіян і білорусів до своїх рейтингів, аргументувавши це тим, що "спорт поза політикою".

Титульні спонсори

Хвиля виходу з Росії міжнародних брендів зачепила і головних постачальників спортивного екіпірування – Nike, Adidas та Puma, які заявили про вихід чи припинення операцій в РФ та закриття магазинів. Саме ці три бренди були основними титульними партнерами російських спортивних клубів.

За даними російських ЗМІ, майже все екіпірування спортсменів РФ виробляється за кордоном. На місцевих виробників на ринку спорттоварів з оцінкою 0,5 млрд руб (майже 7 млн дол) припадають лише 10%.

При цьому спортивні товари – непопулярний напрям бізнесу в РФ: зі ста провідних галузевих компаній виробляють продукцію лише пʼять. Товарних запасів Nike, Adidas і Puma вистачить на рік, а далі все залежатиме від лідера ринку компанії "Спортмастер", яка лише продає товари і нічого не виробляє.

"Поставки товарів від великих виробників припинилися, зараз розпродається те, що встигли ввезти в РФ. Запасів екіпіровки для професійних та аматорських футбольних клубів на найближчий сезон вистачить", – запевняв восени співвласник російського екіпірувального центру Footballmania Сергій Акімов.

Одним з варіантів ввезення товару став "паралельний імпорт". Російські компанії купують продукцію в іноземних підприємців, які затоварюються у виробників гуртом, а потім ввозять товар через ОАЕ, Азербайджан і Казахстан.

Проте ця схема не зможе в повному обсязі замінити товари брендів, що пішли з Росії. Штаб-квартири Nike, Adidas і Puma контролюють логістичні ланцюжки і не допустять поставок їх продукції через таку схему.

Проте російський ринок покинули не всі компанії, які працюють у спортивній індустрії. Продовжує працювати виробник форми для футбольних команд іспанська JOMA, у футболках якої, до речі, грає й українська збірна.

Незалежний консультант з корпоративного управління Олександр Лисенко звернув увагу, що у формі JOMA виступають футбольні клуби ЦСКА (власник – російський державний Внєшекономбанк) та "Ахмат", яким опікується Кадиров.

Гравці ФК "Ахмат" у формі компанії JOMA Фото РБК

На міжнародному сайті JOMA немає жодної згадки про роботу в РФ, однак уся інформація про бренд у Росії є на російській версії порталу.

Схожа ситуація з провідним світовим виробником футбольних полів британською SIS Pitches. Компанія раніше готувала поля для шести з дванадцяти стадіонів на Чемпіонаті світу з футболу-2018, який пройшов в РФ.

Про роботу в Росії компанія на своєму англомовному сайті не повідомляє. Однак у "шапці" сайту раніше було посилання на російський сайт, де згадувалася російська "дочка" SIS Pitches – SIS Rus LLC (ООО "СИС Рус").

Про роботу SIS Pitches у Росії свідчить недавнє рекламне відео SIS Rus про те, що вона будує футбольні поля "відповідно до вимог РФС та ФІФА". У ролику згаданий сайт SIS у РФ, де вказано, що SIS Rus за дев'ять років спроєктувала і побудувала в Росії 15 спортивних об’єктів.

Виробник полів SIS Pitches продовжує роботу в РФ Фото SIS Pitches

Курс на Азію: шахи – так, футбол – на паузі

Російські спортивні посадовці думають про зміну "прописки". Один з варіантів – перехід під юрисдикцію Азії. Після катарського мундіалю в РФ обговорюють ідею переходу на азійський континент футбольної індустрії.

Рішення вони поки не ухвалили. 27 грудня виконком РФС "узяв додатковий час", а 30 грудня заявив, що рішення відкладене на невизначений час. Такий перехід теоретично можливий, але лише після погодження з УЄФА. В Азійському футбольному союзі 47 країн, і рішення ухвалюються більшістю.

Японія та Австралія натякнули, що не підтримують таке рішення, проте не виключено, що з ним погодяться Китай та колишні республіки СРСР.

РФ "заморозила" цю ідею, бо навіть у випадку переходу російські команди на великі турніри потраплять не одразу. За словами президента Української асоціації футболу Андрія Павелка, УЄФА не поверне росіян в міжнародні турніри до закінчення війни, тому згоди на перехід в Азію їм чекати не варто.

Вдалішими виглядають спроби РФ позмагатися на Азійських іграх, які передбачають відбір на Олімпіаду. Олімпійський комітет Азії пропонує росіянам і білорусам узяти участь у літніх іграх 2023 року за дотримання умов МОК.

В останньому заявляють, що остаточне рішення ще не ухвалене. До того ж Олімпійський комітет Азії не радився з членами МОК щодо можливого допуску Росії та Білорусі – Південна Корея вимагає офіційних роз’яснень.

Успішною може стати спроба РФ перейти в Азію в шахах. За даними російських ЗМІ, Федерація шахів РФ стане першою структурою, яка змінить "прописку". Її перехід офіційно оформлять наприкінці лютого або на початку березня.

В РФ вважають, що в новому регіоні у їхніх шахістів буде більше ігрової практики, а рівень конкуренції в Азії зараз вищий, ніж у Європі.

МОК пропонує повернути росіян на Олімпіаду

Скандал спровокувала заява очільника МОК Томаса Баха про можливе повернення атлетів з Росії та Білорусі в міжнародний спорт у нейтральному статусі, хоча це може бути причиною бойкоту змагань з боку України.

"Це не відповідає цінностям та місії Олімпійської хартії – виключати атлетів через їх паспорт. Чи допустять їх до Парижа-2024? Імовірно. Росіяни та білоруси могли б виступити під нейтральним прапором. Місія МОК – збирати разом атлетів з усього світу, це особливий символ Олімпіади", – заявив Бах.

Очільник МОК Бах хоче повернути росіян у світовий спорт Фото Getty Images

На тлі такої ініціативи Володимир Зеленський оголосив "марафон чесності", спрямований на очищення керівництва міжнародних олімпійських структур від лицемірства і намагань повернути у світовий спорт представників РФ.

Проти допуску спортсменів з Росії та Білорусі виступило МЗС України. "Росіяни вбили 231 українського спортсмена, 15 поранили, 28 затримали, четверо зникли безвісти. МОК повинен припинити спроби прикрити російські злочини білими прапорами", – заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Національний олімпійський комітет України сформував план заходів у контексті можливого бойкоту Олімпіади-2024, якщо росіян і білорусів таки пустять на Ігри.

10 лютого НОК відправить звернення до національних олімпійських комітетів країн світу і міжнародних спортивних федерацій з олімпійських видів спорту щодо бойкоту. За місяць очікують отримати зворотний зв'язок, протягом двох місяців сформувати спільну позицію і провести голосування з цього приводу.

"Якщо російські і білоруські спортсмени будуть допущені до міжнародних змагань, то, на мою думку, крайній захід – бойкот Олімпійських ігор. Хочу, щоб усі це почули", – заявив голова НОК Вадим Гутцайт.

В Олімпійському комітеті США заявили, що підтримають рішення МОК, якщо воно буде ухвалене, але лише в разі збереження санкцій проти функціонерів РФ та РБ. При цьому там висловили "реальну стурбованість, навіть скептицизм", щодо того, чи можуть бути виконані умови для допуску росіян.

Міністр спорту Польщі Каміль Бортничук очікує, що близько 40 країн виступлять проти включення спортсменів з РФ та РБ в програму Олімпіади-2024 в Парижі.

На тлі різкої реакції країн та зірок спорту мер Парижа Анн Ідальго змінила свою думку і заявила, що не хоче, аби російські спортсмени брали участь в Іграх.

"Поки триває ця війна, ця російська агресія проти України, неможливо йти парадом, ніби нічого не відбувається, щоб делегація прибула до Парижа, а на Україну сипалися бомби", – наголосила французька чиновниця.

Не виключено, що й інші міжнародні функціонери, відповідальні за Олімпійські ігри, змінять свою позицію. Так уже було з Паралімпіадою-2022, коли росіян і білорусів спочатку допустили до Ігор, а потім змінили рішення.