"Формула-1" анулювала всі законні способи перегляду перегонів в РФ
"Формула-1" анулювала всі законні способи перегляду змагань у Росії через напад РФ на Україну.
Про це пише профільний ресурс racingnews365.com.
Зазначається, що F1 розірвала контракт з російською "Матч ТВ" – власником регіональних прав на трансляцію автоперегонів.
Також скасовані всі передплатні послуги з перегляду "Формули-1". Сервіс F1 TV Pro та його архів тепер не будуть доступні в Росії.
"За винятком піратського перегляду, "Формула-1" взагалі не буде легально доступна для перегляду в Росії", – наголошує видання.
Нагадаємо:
"Формула-1" оголосила, що розірвала контракт з організатором Гран-прі Росії – компанією-промоутером "Росгонки".
Американська гоночна команда Haas F1 Team оголосила про розірвання спонсорського контракту з російською компанією "Уралкалій" олігарха Дмитра Мазепіна. Його син, гонщик Микита Мазепін, більше не виступатиме за Haas.
Економічна правда
"Економічна правда" тепер у Telegram. Ми відстежуємо, як швидко падає путінський режим, і які компанії приєднуються до бойкоту агресора. Підписатися можна тут.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua