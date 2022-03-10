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"Формула-1" анулювала всі законні способи перегляду перегонів в РФ

Четвер, 10 березня 2022, 19:29

"Формула-1" анулювала всі законні способи перегляду змагань у Росії через напад РФ на Україну.

Про це пише профільний ресурс racingnews365.com.

Зазначається, що F1 розірвала контракт з російською "Матч ТВ" – власником регіональних прав на трансляцію автоперегонів.

Також скасовані всі передплатні послуги з перегляду "Формули-1". Сервіс F1 TV Pro та його архів тепер не будуть доступні в Росії.

"За винятком піратського перегляду, "Формула-1" взагалі не буде легально доступна для перегляду в Росії", – наголошує видання.

Нагадаємо:

"Формула-1" оголосила, що розірвала контракт з організатором Гран-прі Росії – компанією-промоутером "Росгонки".

Американська гоночна команда Haas F1 Team оголосила про розірвання спонсорського контракту з російською компанією "Уралкалій" олігарха Дмитра Мазепіна. Його син, гонщик Микита Мазепін, більше не виступатиме за Haas.

Економічна правда

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