"Формула-1" розірвала контракт на проведення Гран-прі Росії

"Формула 1" оголосила, що розірвала контракт з організатором Гран-прі Росії - компанією-промоутером "Росгонки".

Про це йдеться в офіційній заяві організації.

"Формула-1 може підтвердити, що розірвала контракт з організатором Гран-прі Росії. Це означає, що в Росії більше не будуть проводитись гонки в майбутньому.

Минулого тижня Формула-1 оголосила про неможливість проведення Гран-прі Росії (в Сочі) в 2022 році за нинішніх обставин", - заявили в Ф1.

Угода була розрахована до 2025 року.

Гран-прі Росії "Формули-1" проходив у Росії з 2014 року на "Сочі Автодромі" в Олімпійському парку.

У 2023 році мав відбутися переїзд змагань на нову трасу "Ігора Драйв" у Ленінградській області.

Економічна правда