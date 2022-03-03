"Формула-1" розірвала контракт на проведення Гран-прі Росії
"Формула 1" оголосила, що розірвала контракт з організатором Гран-прі Росії - компанією-промоутером "Росгонки".
Про це йдеться в офіційній заяві організації.
"Формула-1 може підтвердити, що розірвала контракт з організатором Гран-прі Росії. Це означає, що в Росії більше не будуть проводитись гонки в майбутньому.
Минулого тижня Формула-1 оголосила про неможливість проведення Гран-прі Росії (в Сочі) в 2022 році за нинішніх обставин", - заявили в Ф1.
Угода була розрахована до 2025 року.
Гран-прі Росії "Формули-1" проходив у Росії з 2014 року на "Сочі Автодромі" в Олімпійському парку.
У 2023 році мав відбутися переїзд змагань на нову трасу "Ігора Драйв" у Ленінградській області.
Економічна правда
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