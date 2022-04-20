Офіційно: російських і білоруських тенісистів не пустили на Вімблдон

Організатори одного з 4 тенісних турнірів "Великого шолома" - трав'яного турніру у Вімблдоні - офіційно заявили про відхилення заявок російських та білоруських гравців на турнір у 2022 році.

Про це йдеться у заяві турніру.

"Ми хочемо висловити нашу постійну підтримку всім, хто постраждав від конфлікту в Україні в ці шокуючі та важкі часи.

Ми поділяємо загальне засудження незаконних дій Росії та уважно розглянули ситуацію в контексті наших зобов'язань перед гравцями, нашою спільнотою та громадськістю Великої Британії як британського спортивного закладу. Ми також врахували вказівки уряду Великої Британії щодо спортивних організацій та заходів.

Враховуючи профіль турніру у Сполученому Королівстві та в усьому світі, ми зобов’язані відігравати свою роль у широких зусиллях уряду, промисловості, спортивних та творчих інституцій щодо обмеження глобального впливу Росії.

В умовах такої невиправданої та безпрецедентної військової агресії для російського режиму було б неприйнятно отримувати будь-які вигоди від участі російських чи білоруських гравців у турнірі.

Тому ми маємо намір, з глибоким жалем, відхилити заявки від російських та білоруських гравців на турнір у 2022 році", - йдеться у заяві.

Голова Всеанглійського клубу Ян Х'юітт заявив, що таке рішення ухвалили заради "недопущення пропаганди російського режиму", а також безпеки гравців та їхніх сімей.

"Якщо обставини суттєво зміняться в період до червня, ми розглянемо та відповідним чином відреагуємо", - додали організатори.

Це перший великий турнір із тенісу, який заборонив росіянам і білорусам брати участь у особистих змаганнях.

Цього року Вімблдон пройде з 27 червня до 10 липня.

Нагадаємо:

Напередодні NYT з посиланням на джерела повідомило, що Вімблдон планує не допустити до змагань російських і білоруських тенісистів.

Економічна правда