Провідний виробник футбольних полів SIS Pitches, схоже, продовжує роботу в РФ на дев’ятий місяць війни

фото: SIS Pitches

Міжнародна компанія SIS Pitches зі штаб-квартирою у Британії - один із провідних світових виробників ігрового покриття, який працює із провідними клубами та збірними по всьому світу, найімовірніше, продовжує роботу у РФ.

Економічна правда знайшла докази, які можуть свідчити про продовження роботи "дочки" SIS Pitches у Росії на дев’ятий місяць повномасштабної війни в Україні. ЕП надсилала запит SIS Pitches, але на момент публікації відповіді не отримала.

Що це за компанія

SIS Pitches - провідний світовий виробник покриттів для спортивних клубів і збірних, виготовляє покриття для таких видів спорту, як футбол, регбі, теніс, хокей на траві, також виготовляє та встановлює покриття на легкоатлетичних аренах. Футбол - основна галузь діяльності холдингу, який має ліцензію ФІФА.

Серед послуг і продуктів, які пропонує SIS Pitches, - синтетичні покриття SISTurf, гібридні поля за технологією SISGrass, натуральні спортивні покриття, система підґрунтової аерації, система управління поливом SIS Hydrobox, штучна трава. Компанія, зокрема, займається виробництвом (на власному заводі у Меріпорті, графство Камбрія) кількох видів синтетичних газонів під різні види спорту, будівництвом полів, проєктуванням, укладанням рулонного газону та його обслуговуванням.

На основному сайті SIS вказано, що вона має офіси по всьому світу, включаючи Британію, Ірландію, Нідерланди, Туреччину та Близький Схід. Про роботу в РФ на основному сайті не повідомляється.

Компанія має клієнтів по всьому світу: від футбольних і регбійних збірних до провідних світових клубів. Так, серед клієнтів SIS Pitches, зокрема, такі футбольні клуби, як "Реал Мадрид", "Барселона", "Ювентус", "Галатасарай", "Шахтар" ("Донбас-Арена"). А також збірні - Іспанії, Португалії, Німеччини, Англії, Шотландії, Франції, Ірландії, Нідерландів, Бельгії, Туреччини та Данії. Національні збірні з регбі з Англії, Нової Зеландії, Австралії, Ірландії, Аргентини, Уельсу, Шотландії, Італії та Франції.

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Компанія також готує поля для матчів Ліги Чемпіонів та Ліги Європи УЄФА, а також трав’яні корти для Уімблдонського турніру.

SIS Pitches підготувала поля для 6 із 12 стадіонів на Чемпіонаті світу з футболу-2018, який пройшов у РФ, також компанія встановлювала покриття для ЧС-2022 у Катарі, який розпочнеться цього тижня. Зокрема, у 2017 році на стадіоні "Халіфа" 7 885 м2 покриття були встановлені за 13,5 годин, що є новим світовим рекордом.

Зв’язки компанії із РФ до повномасштабної війни в Україні

Окрім уже згаданої роботи для ЧС-2018, SIS Pitches займалась у Росії покриттям для комплексу "Лужники" (основний стадіон і три тренувальні поля), стадіону ФК "Спартак Москва" "Открытие Арена", арени ФК "Краснодар" "Краснодар Арена".

А у 2020 році підрозділ холдингу - SIS Grass - встановив 6 полів для молодіжної збірної Російського футбольного союзу (РФС). У рамках проєкту компанія встановила гібридні покриття (натуральна трава у поєднанні зі штучним газоном) на таких об’єктах:

навчально-тренувальна база дитячо-юнацької збірної команди РФС "Бронниці" (2 поля);

дитячо-юнацька академія РФС в Струніно (1 поле);

дитячо-юнацька спортивна школа РФС "Нижній" (1 поле);

Томський стадіон РФС (1 поле).

Що свідчить про роботу компанії в РФ і після початку великої війни в Україні?

Про роботу у РФ компанія не повідомляє на своєму основному англійськомовному сайті, але у шапці сайту є посилання на російський сайт, де вказано, що російська "дочка" SIS Pitches - SIS Rus LLC (рос. ООО "СИС РУС").

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На цьому сайті пропонуються екскурсії на об’єкти компанії, також можна замовити ті ж послуги, що й на основному сайті, крім цього, доступна можливість безкоштовної консультації.

Російські реєстри свідчать, що компанія ООО "СИС РУС" продовжує роботу в РФ: так, 6 жовтня новим гендиректором фірми став Кирило Леонов. За даними РБК Компании, ООО "СИС РУС" станом на 15 листопада 2022 року продовжує функціонувати.

Статутний капітал ООО "СИС РУС" - 100 тис рублів, а її засновником вказана ірландська SIS Eastern Europe Ltd - ірландська компанія, яка також входить до міжнародного холдингу. У російських реєстрах у "СИС РУС" вказано 15 видів діяльності, серед основних - будівництво житлових і нежитлових будівель, торгівля оптова килимами та килимовими виробами, виробництво пластмасових виробів, що використовуються в будівництві, земляні і покрівельні роботи.

За 2021 рік виручка компанії - 113 083 000 рублів (1,8 млн доларів), вказаний прибуток - лише 59 000 рублів (960 доларів).

фото: SIS Pitches

Про те, що SIS Pitches продовжує роботу в РФ на 9-й місяць повномасштабної війни в Україні, вказує і рекламне відео її російської "дочки" SIS Rus від 31 жовтня про те, що вона будує футбольні поля "у відповідності до вимог РФС і ФІФА". У відео також йдеться, що SIS "рекомендована Міністерством спорту РФ".

У промо-ролику згаданий ще один, новіший сайт SIS в РФ: https://sisrus.ru/. На ньому вказано, що SIS Rus за 9 років спроєктувала і побудувала в РФ 15 спортивних об’єктів. "SIS RUS - офіційний представник SIS Pitches в Росії. SIS RUS будує поля високої якості під ключ. Усі роботи виконуються відповідно до російських стандартів і вимог ФІФА", - йдеться на сайті.

У травні 2022 року уряд Великої Британії запровадив спеціальні санкції на продаж пластику до Росії. Оскільки SIS Rus вказує як один із видів діяльності виробництво пластмасових виробів, що використовуються в будівництві, не виключено, що вона може продовжувати цю діяльність попри санкції Британії.

фото: SIS Pitches

ЕП надсилала запит SIS Pitches щодо її роботи в РФ, але за 2 тижні відповіді не отримала.

Економічна правда