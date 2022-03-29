Міжнародний союз біатлоністів призупинив діяльність федерацій РФ і Білорусі

Виконком Міжнародного союзу біатлоністів (IBU) одноголосно ухвалив рішення про негайне призупинення діяльності національних федерацій РФ і Білорусі.

Про це йдеться у заяві IBU.

"Обидві федерації порушили гуманітарні зобов'язання для федерацій-членів відповідно до Конституції IBU. Ці порушення з боку федерацій Росії та Білорусі погіршують репутацію IBU та біатлону, а їх активне членство підірве зусилля IBU та його членів щодо просування своїх конституційних принципів та цілей з довірою", - підкреслили в IBU.

Виконавча рада також погодилася з тим, що з огляду на те, що російське вторгнення в Україну зупинило діяльність Федерації біатлону України, було б несправедливо, якби національні федерації атакуючих країн продовжували користуватися всіма правами членства в IBU.

"Виконавчий комітет буде дуже уважно стежити за розвитком цієї ситуації та переглядатиме це рішення у разі зміни обставин. Рішення також буде розглянуто Конгресом IBU 2022 року на його засіданні 15-19 вересня 2022 року, якщо його не буде скасовано раніше Виконкомом IBU", - додали в організації.

Нагадаємо:

Раніше Виконком Міжнародного союзу біатлоністів (IBU) вирішив негайно почати процедури усунення національних федерацій Росії та Білорусі.

Спочатку IBU заявив, що позбавить Росію та Білорусь права виступати під державними прапорами та іншими символами. Забороненими будуть також державні гімни.

Взяти участь у змаганнях за цим рішенням могли лише окремі "нейтральні" спортсмени.

Крім цього, російські й білоруські біатлоністи, які брали б участь у змаганнях, не отримували б очок за свої результати в заліку Кубка націй та в естафетах.

Згодом IBU заявив, що взагалі відсторонив росіян і білорусів від участі в усіх міжнародних турнірах під своєю егідою.

Економічна правда