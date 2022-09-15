Футбольні клуби провели рекордне трансферне літо. А як підписують гравців в Українську Прем’єр-Лігу під час війни?

Після двох років спаду через коронакризу світовий футбол, як і очікувалось, знову відновлюється. Із зростанням доходів клуби стали більше витрачати і на нових гравців.

ФІФА напередодні прозвітувало, що кількість переходів у чоловічому футболі останнього трансферного вікна – з 1 червня до 1 вересня 2022 року – досягла нового історичного рекорду, перевищивши попередній рекордний показник у доковідному 2019 році на 6,9%.

В той же час на трансфери в Українській Прем’єр-Лізі, природно, вплинула війна. Легіонерів стало у рази менше і далеко не всі команди можуть дозволити собі підписання новачків, віддаючи перевагу вільним агентам.

Що змінилось, ЕП пояснює на підставі аналізу звіту ФІФА та даних порталу Transfermarkt.

Світовий футбол: 5 мільярдів доларів на трансфери і рекордні комісійні агентам

Загальна кількість переходів. За даними ФІФА, протягом літнього періоду реєстрації новачків відбулось загалом 9717 міжнародних трансферів гравців-професіоналів, ще 417 переходів були в очікуванні офіційного підтвердження на момент публікації звіту (ФІФА оприлюднила статистику увечері 8 вересня).

Загальна кількість трансферів збільшилась на 16,2% порівняно з 2021 роком та на 6,9% порівняно з доковідним 2019 роком.

Витрати на трансфери. У середині 2022 року клуби по всьому світу розщедрились на переходи на 5 мільярдів доларів.

"Цьогоріч витрати зросли на 29,7% порівняно з минулим роком. Це свідчить про сильні ознаки відновлення після двох років спаду – у 2020 і 2021-му. Утім показник в 5 млрд дол все ще на 13,9% менший за рекордний рівень літнього трансферного вікна 2019 року", – констатують в ФІФА.

Типи трансферів. Якщо у попередні літні вікна частка переходів на правах оренди становила близько 14%, то цього року вона знизилась до 12,5%. У ФІФА пояснили це раніше запровадженим лімітом на кількість орендованих гравців.

Впроваджені зміни якраз почали діяти у липні, зі стартом сезону 2022/2023. Ліміт на міжнародні оренди відтепер – вісім футболістів. Саме стількох виконавців клуб може віддавати в оренду іншим і сам орендувати. Далі ліміт лише посилюватимуть: наступного сезону буде дозволено оренду семи футболістів, ще через рік – уже шести.

При цьому правила ФІФА не поширюються на ті оренди, які відбуваються серед клубів з однієї країни. Але організація закликає національні асоціації самим внести обмеження упродовж наступних трьох років.

Найпопулярнішим же видом трансферів, як і раніше, залишається підписання гравців, у яких закінчились контракти із попередніми командами (58,5%). Далі йдуть повноцінні міжклубні трансфери (16,8%) та повернення футболістів з оренд (12,2%).

Комісійні агентам. Агенти у сучасному футбольному бізнесі – уже незамінні учасники угод. Саме вони ведуть фінансові справи своїх клієнтів і "вибивають" для футболістів вигідні контракти.

За свої послуги представники гравців найчастіше беруть певний відсоток від трансферу, прописаний в угоді. Також вони можуть отримувати відсотки від зарплати гравця за його фінансовий і юридичний супровід упродовж кар’єри.

Звіт ФІФА свідчить про колосальні заробітки представників агентстського цеху: під час останнього вікна агенти в чоловічому футболі заробили 494,4 млн дол комісійних. Cвітова організація підкреслює, що за останні 10 років відношення плати за послуги агента до витрат за трансфер під час літнього вікна зросло з 6,1% у 2012 році до 9,9% цьогоріч.

Вікові тенденції. Звіт показує, що клуби по всьому світу цього літа найбільше підписували гравців віком від 18 до 23 років (4 271 трансфер, 44%). Далі йдуть підписання футболістів віком від 24 до 28 років (3 929 переходів, 40,4%). Гравців віком від 30 до 35 років запрошували рідше (13,6%).

І лише 0,8% та 1,3% трансферів стосувались виконавців старше 35 років або молодше 18 відповідно.

Трансфери у розрізі національних асоціацій. Традиційно європейські асоціації лідирували в першій десятці асоціацій за кількістю вхідних і вихідних переходів, а також за витраченими на них сумами.

Англійські клуби виконали найбільше вхідних і вихідних трансферів і витратили на них найбільше серед усіх асоціацій-членів у всьому світі. Натомість, французькі клуби найбільше заробили на трансферах.

ФІФА окремо відзначила стрімке відновлення доходів від переходів у португальської ліги: ріст на понад 225% порівняно з літом минулого року.

Яка ситуація з трансферами в УПЛ під час війни?

Окремої статистики по переходах в Україні ФІФА у своєму звіті не дає, але основні тенденції літнього вікна в УПЛ можна оцінити завдяки статистиці авторитетного німецького порталу Transfermarkt.

В Україні до початку повномасштабного вторгнення РФ найпопулярнішим видом трансферів були підписання гравців на правах вільного агента та оренди.

Придбання ж на знакову для УПЛ суму більше 1 млн євро у сезоні 2021/2022 серед клубів еліти, як свідчать дані Transfermarkt, робили лише лідери достроково завершеного чемпіонату України: "Шахтар" (6 таких новачків), "Динамо" (2) та "Дніпро" (1).

"Шахтар" влітку 2021 року, за даними німецького порталу, витратив на новачків щонайменше 59 мільйонів євро.

Так, "гірники" запросили з Серії А італійського тренера Роберто де Дзербі та підписали дороговартісних гравців із прицілом на Лігу чемпіонів: бразильців Педріньйо (18 млн євро), Марлона (12 млн євро), Нереса (12 млн євро) та Вінісіуса Тобіаса (6 млн євро) і форварда збірної Буркіна-Фасо Лассіну Траоре (10 млн євро).

При цьому торік "гірники" продали Едуарда Соболя за 3,5 млн євро та Давіта Хочолаву за 2 млн євро. Уже після оголошення про дострокове припинення сезону, у квітні, за 2 млн євро пішов бразилець Алан Патрік. А Тобіаса із правом викупу орендував мадридський "Реал".

Наразі. Зважаючи на найбільшу кількість легіонерів та активні витрати до 24 лютого, перед сезоном 2022/2023, який, попри побоювання щодо безпеки, таки розпочався, "Шахтар" найбільше від війни кадрово постраждав.

Єдиному представнику України у цьогорічній ЛЧ, по суті, довелося заново будувати команду, адже країну залишилм майже всі легіонери, крім Лассіне Траоре (нападник довго заліковував травму і, повернувшись на поле у серпні, вирішив залишитись).

Донеччани, відпускаючи, фактично, свій головний кадровий актив, намагались робити так, аби легіонери згодом змогли повернутись. Тому в оренду пішли бразильці Марлон, Сіпріано та Педріньйо. Вільним агентом покинув команду один із лідерів захисту Ісмаїлі.

А тих футболістів, на яких був більший попит в топ-лігах, донеччани намагались продати подорожче.

Як інформує Transfermarkt, за 15,3 млн євро пішов до "Бенфіки" Нерес, який так і не зіграв за команду жодного офіційного матчу, за 14,5 млн євро перебрався до "Фіорентини" Додо, за яким не один рік стежили в Європі.

За 7,5 млн євро поїхав до Італії Маркос Антоніо, за 6 млн євро до Австрії – Фернандо. Ще 1 млн євро клуб заробив після того, як французьке "Бордо" після вдалої оренди викупило права на Ігнатенка.

Постраждали "гірники" і від рішення ФІФА продовжити термін дії тимчасового правила щодо призупинки контрактів легіонерами з України та Росії до червня 2023 року.

Цим правилом скористався ізраїльський хавбек Соломон, який на рік став гравцем англійського "Фулхема". Transfermarkt оцінює його у 18 млн євро, а "Шахтар", за даними спортивних ЗМІ, перед війною відхиляв пропозиції у 20 млн євро, розраховуючи отримати більше.

Змінивши тренера (замість де Дзербі команду очолив хорват Йовічевіч, який до цього очолював "Дніпро-1"), "помаранчево-чорні" у формуванні складу зробили ставку на повернення українських футболістів, які раніше представляли клуб, але не змогли закріпитись якраз через бразильців.

За даними Transfermarkt, "гірники" зробили 5 покупок: до України з Угорщини повернулись Зубков (2 млн євро), Петряк (1,5 млн євро), з Бельгії повернули Шведа (1 млн євро), який колись розкрився у "Карпатах" саме за тренерства Йовічевіча.

Також у клуб за 500 тисяч євро повернувся Тотовицький. Ще одним придбанням став хорватський легіонер Джурасек (800 тисяч євро), який раніше працював з Йовічевічем у "Дніпрі-1".

Також донеччани орендували двох гравців: із Бельгії повернувся Михайліченко, а з Греції – бразилець Лукас Тейлор, який вже раніше грав в Україні за "Дніпро-1" і "Львів".

"Динамо", яке восени 2021 року також грало у групі ЛЧ, зробило тоді дві великі покупки: до киян за 6 млн євро приєднався бразилець Вітіньйо, ще одним новачком за 1,75 млн євро став венесуелець Ерік Рамірес (зараз грає в оренді у Словаччині).

Натомість, клубу вдалося провести один із найбільш успішних вихідних трансферів в історії "Динамо": у січні 2022 року за 23,5 млн євро до "Евертона" перейшов захисник української збірної Віталій Миколенко. Ще 1 млн євро "біло-сині" заробили на оренді в "Труа" люксембуржця Родрігеса.

Наразі. Цього літа "Динамо" зробило два придбання: за 1,2 млн євро із "Зорі" перейшов хавбек Кабаєв, а за 1 млн євро із словенського "Копера" – ямайський вінгер Перріс.

При цьому кияни втратили двох футболістів основи: ще навесні пішов Вітіньйо, який гратиме в оренді в Бразилії, а влітку вільним агентом перебрався до Греції Вербіч.

Встигли кияни цього літа і трохи заробити. За даними Transfermarkt, "Динамо" продало "Зорі" одразу трьох футболістів: Вантуха (300 тисяч євро), Русина (250 тисяч євро) та Антюха (200 тисяч євро). Ще 100 тисяч євро клуб заробить на оренді Цитаїшвілі в польський "Лех".

"Дніпро-1" у лютому 2022 року, за кілька тижнів до початку вторгнення, встиг підписати бразильського вінгера Феліпе Піреса за 1 млн євро.

Наразі. Зі зміною тренера (із "Металіста" перейшов наставник Олександр Кучер разом із спортивним директором Євгеном Красніковим) багато нових імен цього літа з’явилось у представника України у Лізі Конференцій.

Разом з Кучером із Харкова до Дніпра перебрались 6 футболістів: частина – як вільні агенти, частина – в оренду, зокрема, і легіонер Балулі.

Президент "Металіста" Олександр Ярославський говорив, що кошти, отримані від переходу Кучера, спрямують на розвиток клубу (суму, щоправда, не назвав), а оренда, за його словами, – єдиний спосіб для "Металіста" зберегти контракти своїх легіонерів.

Також "дніпряни" придбали двох легіонерів: за 400 тисяч євро бразильського воротаря Валефа і за 1 млн євро – алжирського захисника Амаша.

Вдалося "Дніпру-1" і підзаробити: за 1,5 млн євро до англійського "Брентфорда" поїхав український півзахисник Єгор Ярмолюк, а за 400 тисяч євро – до бельгійського "Левена" румунський воротар Кожокару.

Придбаний взимку Феліпе Пірес знову поїхав в оренду.

У "Зорі", яка вже вибула з єврокубків, із трансферів за вказану суму, як свідчить Transfermarkt, були лише згадані вище трансфери з "Динамо". Також луганчани орендували у киян молодих Бражка та Михайленка, ще 4 гравці приєднались як вільні агенти. Натомість вільними агентами пішли 6 футболістів, які були основними торік.

Витрачала кошти на новачків і полтавська "Ворскла", яка також уже вилетіла з єврокубків. Полтавці витратили 1,37 млн євро на 4 придбання: з Іспанії повернувся в Україну захисник Василь Кравець (500 тис євро), також до команди приєднались 3 албанці: Сефері (500 тис євро), Тотре (250 тис євро) та Толі (120 тис євро).

Крім цього клуб, почесним президентом якого є Костянтин Жеваго, орендував бразильця Марлісона. А ексхавбек збірної Олійник та бразильці Феліпе і Габріель прийшли як вільні агенти.

Серед втрат: відхід вільними агентами лідерів-легіонерів Олів’є Тілля, Тамма та Ранжела, в оренду пішли легіонери Пуцлін, Якубу, Кане і Венсан Тілль.

Ще у низки клубів були лише точкові продажі і покупки. Так, "Колос" продав уже згаданого више Тотовицького, а "Металіст" за 100 тисяч купив у "Вереса" Панасенка і за 800 тис євро бразильця Маілтона (який потім повернувся в оренду до Бразилії).

Серед трансферів на вихід також варто відзначити перехід 21-річного півзахисника "Руха" Олексія Сича до бельгійського "Кортрейка" в оренду з правом викупу. За даними ЗМІ, у кінці сезону бельгійський клуб заплатить за 21-річного футболіста 3 млн євро, а угода також передбачає відсоток від майбутнього продажу – 20%.

Таким чином, найкращий трансферний баланс за підсумками літнього вікна у "Шахтаря" (38,5 млн євро – 5,8 млн витратили і 44,3 млн заробили).

Натомість, у "Динамо" баланс -1,35 млн євро (2,2 млн євро витрат і 850 тис євро доходів).

Завдяки продажу Ярмолюка в Англію "в плюсі" залишилось "Дніпро-1": 800 тис євро після 1,9 млн євро доходів і 1,1 млн євро витрат).

У ще двох команд-учасників єврокубків – "Зорі" й "Ворскли" – баланси протилежні. Так, завдяки вигідному продажу Кабаєва луганчани "в плюсі" на 450 тис євро (1,2 млн євро доходу і 750 тис – витрат). А от "ворскляни" лише купували, нічого не заробивши на відході своїх футболістів (баланс: -1,37 млн євро).

Ще у двох клубів – "Колоса" й "Вереса" – баланси позитивні завдяки єдиним вихідним трансферам за гроші: ковалівці заробили 500 тис євро з 0 у графі витрати, а команда з Рівного поповнила бюджет на 100 тис євро, також не підписавши нікого за вказану на Transfermarkt суму. Після двох покупок -900 тис євро у балансі в "Металіста".

А от у половини ліги, за даними Transfermarkt, 0 і у витратах, і у доходах: вони підписували вільних агентів і брали виконавців в оренди – так само і відпускали гравців. До такої вісімки увійшли: "Олександрія", "Металіст-1925", "Рух", "Львів", "Чорноморець", "Інгулець", "Минай" і "Кривбас".