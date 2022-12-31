Головні економічні новини 2022 року

Як і в попередні роки, у світових новинах домінувала одна лінія. Однак якщо у 2021 році читачі зосередилися на Covid-19, то цього разу головною темою було вторгнення Росії в Україну, під знаком якого пройшов весь інформаційний рік.

Економіка не стала винятком. У 2022 році "Економічна правда" написала майже 12,5 тис новин. Ось які з них, на думку читачів, виявилися найважливішими.

Найпопулярніші новини 2022 року "Економічної правди"

Пік уваги до новин припав на перші дні великої війни. Нам приємно, що новина "Гроші з "єПідтримки" можна витратити на допомогу українській армії: як це зробити" стала головною новиною тих днів і головною новиною року. Її прочитали майже пів мільйона читачів, нею поділилися 3 тис разів у фейсбуці.

Звісно, економічний контекст більш строкатий. Протягом перших шести місяців 2022 року цікавість читачів була прикута до двох великих тем: що там з економікою Росії і як українцям знайти економічну допомогу.

Більшість новин про Росію описують обвал рубля: "Рубль обвалився ще більше", "Російські ринки та рубль стрімко обвалилися: відреагували на ескалацію", "Падіння рубля триває: курси євро і долара на Мосбіржі оновили історичні рекорди", "У Росії вирішили по-іншому рахувати курс рубля".

Курсом гривні читачі цікавилися менше. Цей парадокс можна пояснити, мабуть, тим, що в Україні в перші місяці війни він був зафіксований. Тоді як в РФ у цей час відбувалися справжні "курсові гойдалки": курс рубля в певні дні перевищував "звичайний" рівень удвічі, зокрема, понад 130 руб за дол.

Ще одна можлива причина цікавості до цієї теми в тому, що багато читачів вважали потенційні проблеми в економіці РФ ключем до її поразки у війни.

Новини економіки України відійшли на другий план. Можливо, це сталося з огляду на відносно керовану макроекономічну ситуацію в умовах масштабних воєнних дій. Показовий приклад: інфляція в охопленій війною Україні зараз лише на кілька відсотків вища, ніж, наприклад, в Естонії.

Українці більше цікавилися новинами про власний гаманець: "Binance запустила криптокартку для українців: нараховуватиме 75 доларів щомісяця", "Revolut став доступним для українців у ЄС: як відкрити рахунок", "Сільпо" видаватиме на касах до 6 тисяч гривень готівки", "6 500 гривень допомоги від держави: українці вже подали 2 мільйони заявок", "Виплати допомоги з безробіття в умовах війни. Що нового?".

Восени росіяни почали руйнувати енергетичну систему, тож українців найбільше зацікавили такі новини: "ДТЕК оновила графіки відключень електроенергії у Києві", "Після восьми хвиль ракетних атак пошкоджені всі теплові та гідроелектростанції" та "Україна припиняє експорт електроенергії".