Рубль обвалився ще більше

Рубль вранці 7 березня на міжнародних торгах обвалився більш ніж на 10% – до 138 рублів за долар.

Про це повідомляє The Bell.

Це сталося на новинах, що США всерйоз розглядають варіант ембарго на імпорт нафти з Росії. На цій же новині котирування Brent зашкалили за 130 доларів за барель.

Адміністрація США всерйоз розглядає варіанти ембарго, а також вивчає вплив цього заходу на внутрішній ринок. Масштаб і термін заборони російської нафти ще не визначено, але не виключено, що США підуть на цей крок самостійно, без більш залежної від російської нафти Європи.