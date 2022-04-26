Binance запустила криптокартку для українців: нараховуватиме 75 доларів щомісяця

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Одна з найбільших криптовалютних бірж світу Binance запустила криптовалютну картку Binance Refugee для українців, які були змушені переїхати до країн європейської економічної зони (ЄЕЗ) через війну з Росією.

Про це повідомила пресслужба Binance.

Картка дозволить переміщеним українцям здійснювати та отримувати криптовалютні платежі, а також оплачувати нею покупки в магазинах європейської економічної зони, які приймають карткові платежі. Крім того, картка дозволить українцям отримувати допомогу від Binance та інших благодійних організацій.

Переміщені українці, які пройшли перевірку місцевими некомерційними організаціями та подали заявку на отримання криптовалютної картки, отримають 75 BUSD, що еквівалентно 75 доларам на місяць протягом трьох місяців відповідно до рекомендованого рівня пожертв УВКБ ООН. Криптовалюта BUSD буде автоматично конвертована в місцеву валюту під час оплати карткою.

Отримання та використання картки безкоштовне. Щоб отримати її, українцям потрібно буде використовувати наявний обліковий запис, зареєстрований в Україні, або зареєструвати новий обліковий запис Binance на українську домашню адресу, навіть якщо вони зараз проживають в іншій країні. Усі користувачі повинні будуть пройти повну KYC-перевірку.

Нагадуємо:

Раніше повідомлялося, що Binancе надала підтримку Україні в розмірі 10 мільйонів доларів та планує збільшити цю суму до 20 мільйонів доларів найближчим часом.