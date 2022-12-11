Після восьми хвиль ракетних атак пошкоджені всі теплові та гідроелектростанції – Шмигаль

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Через масовані ракетні атаки росіян в Україні пошкоджені всі теплові та гідроелектростанції й різною мірою постраждало 40% обʼєктів високовольтної мережі.

Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"В енергосистемі України залишається суттєвий дефіцит потужності. Після восьми хвиль ракетних атак в країні пошкоджені всі теплові та гідроелектростанції, різною мірою пошкоджено 40% обʼєктів високовольтної мережі. Кожен із нас має усвідомити, що цю зиму ми будемо проходити з суттєвими обмеженнями споживання електроенергії", – зазначив прем’єр.

Глава уряду також додав, що Міненерго доручило визначити та подати на розгляд чіткі пріоритети включення електропостачання.

Крім того, минулого тижня ми спрямували 100 млн грн для відбудови системи теплопостачання в Кременчуці. Ще 50 млн грн направили Сумщині на відбудову зруйнованої інфраструктури.

Додається, що загалом регіонам на відбудову Уряд виділив вже понад 5 млрд гривень.

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