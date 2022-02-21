Російські ринки та рубль стрімко обвалились: відреагували на ескалацію

unsplash

Акції російських компаній у понеділок впали до рекорду за понад рік через обстріли російською стороною окупованих територій на сході України.

Про це відомо з даних Investing, Financial Times.

На російському ринку основними індексами є РТС та індекс Мосбіржі.

Перший 21 лютого впав на 13,2% до 1 207,5 пункту – найнижчого значення з листопада 2020 року. Індекс Мосбіржі обвалився на 10,5% до 3 036,9 пункта, що востаннє спостерігалося також у листопаді позаторік.

Investing

Акції російської Роснєфті, чільного виробника нафти в країні, обвалилася на майже 20%, від початку року компанія втратила вже 30% своєї вартості. Акції Газпрому також зазнанали падіння, проте лише на 16%. Також серед компаній, що втратили понад 15% вартості акцій – продовольча група Магніт та банк ВТБ.

Investing

Падає також і рубль – курс до долара впав на 2,4% до 79,14 рубля, а до євро – на 2,6% до 89,8 рубля.

Інвестори масово розпродають російські активи через ескалацію з боку РФ на сході України. У понеділок агресор поширив нічим не підтверджене повідомлення, що нібито дві українські бойові машини піхоти в'їхали на територію РФ і були підбиті.

Крім того, на тлі обстрілів на сході України, що тривають вже декілька днів, Члени Радбезу РФ на камеру висловилися за визнання незалежності окупованих агресором ОРДО і ОРЛО, а президент РФ Володимир Путін заявив, що ухвалить рішення 21 лютого.

У разі подальшої ескалації країни ЄС, США та інші союзники активують розроблені пакети акцій, які щонайменше відріжуть РФ від західних ринків капіталу.

Нагадуємо:

Європейська комісія розробила міцний і всеохоплюючий пакет санкцій разом із США, Великою Британією та Канадою на випадок вторгнення Росії в Україну.

Британія підготувала пакет санкцій у разі, якщо Росія вдасться до широкомасштабного наступу, і готова відрізати агресора від своїх фінансових ринків.