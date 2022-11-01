ДТЕК оновила графіки відключень електроенергії у Києві

Компанія ДТЕК Київські електромережі оновила графіки стабілізаційних відключень електроенергії у Києві: у компанії пояснили, що світло не обов’язково вимикатимуть на 12 годин.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК Київські електромережі у Facebook.

Оновлені графіки - за посиланням.

У компанії зазначили, що оновлені графіки враховують досвід попередніх 3-х тижнів відключень та зворотній зв’язок від клієнтів.

Вони будуть діяти за наступними принципами:

Це графіки імовірних відключень, що дозволять підготуватись до відключення світла, якщо у НЕК Укренерго буде необхідність збалансувати енергосистему. Там вказані всього 3 імовірні часові проміжки, коли для кожної адреси може відключатися електроенергія. "Ми докладаємо всіх зусиль, щоб відключення кожної адреси тривало не довше 4 годин", - кажуть у ДТЕК. Не обов’язково, що світло за однією адресою буде відсутнє протягом всіх часових проміжків, указаних у графіку. Якщо енергосистема працюватиме коретно – відключення взагалі відбуватися не будуть. Якщо треба буде зменшити навантаження на енергосистему - вони відбуватимуться протягом одного або кількох часових проміжків. Відключення по всім трьом проміжкам часу, і особливо в нічний час, можливе лише в критичних випадках. Графіки складені на основі тих об’ємів, які необхідні НЕК Укренерго, щоб збалансувати енергосистему. Відключення однієї групи в рамках стабілізаційного графіку розраховані на скорочення споживання до 250 МВт. Якщо є розпорядження скоротити споживання більше ніж на 250 МВт, то відключення стають екстреними. В такому випадку графік не діє. Про застосування екстрених відключень компанія попереджає на сайті та в соцмережах. У графіку розширили перелік адрес, до яких застосовуються стабілізаційні відключення. Виняток – об’єкти критичної інфраструктури міста і будинки, які живляться від тих же електроліній, що і ці об’єкти. "Якщо ви не знайшли своєї адреси в графіку відключення – повідомте нам через форму зворотнього зв’язку в розділі "Відсутня електроенергія" на сайті компанії - https://www.dtek-kem.com.ua/ua/shutdowns. Ми перевіримо інформацію та за необхідності додамо її до графіка", - пояснили в компанії. Якщо світло не з’явилось після 4 годин з моменту відключення – можливо, у вас трапилась аварія.

"На жаль, через застосування стабілізаційних відключень, їх кількість зростає. Повідомляйте про такі випадки через чат-бот у Telegram та Viber (вводьте "ДТЕК Київські електромережі" або переходьте за посиланнями - viber://pa/?chatURI=dtekkyivskielectromerezhi або https://t.me/DTEKKyivskielectromerezhibot), та в особистих повідомленнях сторінки Facebook. Наші фахівці зроблять все можливе, що максимально швидко усунути аварію та повернути світло", - кажуь в ДТЕК.

Економічна правда