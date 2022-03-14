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У Росії вирішили по-іншому рахувати курс рубля

Понеділок, 14 березня 2022, 12:18

Банк Росії розширить часовий діапазон розрахунку офіційного курсу рубля "для підвищення репрезентативності курсу долара".

Про це йдеться у повідомленні центробанку країни-агресора.

Офіційний курс долара буде встановлюватися на основі даних Московської Біржі про середньозважений курс до рубля за угодами, укладеними з 10:00 до 16:30 за московським часом. Раніше період розрахунку становив 10:00 – 11:30 мск", – йдеться у повідомленні.

Регулятор вважає, що розширення часового діапазону розрахунку курсу дозволить врахувати більше угод протягом дня.

Крім того, офіційний курс євро до рубля встановлюватиметься так само, як і офіційні курси інших іноземних валют по відношенню до рубля. "Це спростить порядок встановлення та публікації офіційних курсів", – повідомили там.

Економічна правда

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рубль РФ

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