"Дешевше не буде": чому росте ціна на автогаз та де межа

Ціни на газ для автомобілів в Україні б'ють рекорди. Чому дорожчає пальне, та на якому рівні його вартість може стабілізуватись.

Ціни на зріджений газ ростуть щодня третій тиждень поспіль. Від мінімальної за останні два місяця вартості в 15,36 грн за літр автогаз, яким заправляється кожен десятий автомобіль в Україні, подорожчав на 11%.

Середня ціна газу на початку серпня перевищила 17 грн за літр – рекордний за всю історію рівень. І це не межа, попереджають учасники ринку.

Гаманці українських автовласників відчувають на собі ефект ажіотажного попиту на зріджений газ і одночасно його дефіцит, що спричинили дії постачальників та трейдерів ще минулого місяця.

Хоча ситуацію з ресурсним наповненням ринку наразі вдалось стабілізувати, очікувати на стабілізацію цін, а тим більше – на зниження цін, не варто. Вже згаданий ефект дефіциту пального і високого попиту на нього автомобілісти відчуватимуть ще, принаймні, один місяць.

Учасники ринку не виключають зростання цін до граничного рівня, при якому автовласникам взагалі буде нерентабельно переходити на зріджений газ.

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Попит зростає

В останні роки українці масово переходять на автомобілі з газобалонним обладнанням. За даними Міністерства внутрішніх справ, щороку в країні реєструється більше 100 тисяч транспортних засобів зі встановленим ГБО. При цьому темпи приросту високі – на рівні 40%.

Популярність зрідженого газу серед українських автовласників зрозуміла, цей вид палива вдвічі дешевший за бензин та дизель.

Щоб забезпечити зростаючий попит і при цьому стримати ціни, обсяги українського ринку зрідженого газу повинні постійно збільшуватись. Власне, це постійно і відбувалось.

За останні дев’ять років ринок зрідженого газу в Україні збільшився більш, ніж удвічі. Так, якщо у 2012 році обсяг споживання цього виду палива становив 818 тис тонн, то на кінець 2020 року наблизився до 2 млн тонн, свідчать дані консалтингової групи А-95.

Цю позначку ринок перетнув у 2019 році, однак через пандемію, як призвела до зменшення пересування громадян, обсяг споживання зрідженого газу минулого року скоротився на 55 тис тонн. У 2021 році тенденція зростання цього ринку відновиться. Щоправда, меншими темпами ніж раніше.

Оскільки цей ринок в Україні тільки формується, не дивно, що час від часу його лихоманить. Причому спостерігається як рекордне зростання цін, так і їх карколомне падіння.

Наприклад, у серпні 2017 року через дефіцит та ажіотажний попит лише за місяць ціни на зріджений газ на заправках зросли на 40% та досягли рекордних на той час 16 грн за літр.

А вже взимку 2019 року автовласники стали свідками дзеркальної ситуації: за три місяці ціни на стелах впали більш, ніж на 5 грн за літр автогазу та зупинились на показнику – 10,8 грн за літр. Згодом ціни на заправках вирівнялися.

Влітку 2021 року знову спостерігається рекордне зростання цін на пальне для автомобілів на газу, яке за словами учасників ринку, буде продовжуватися.

Що з цінами

Середня ціна одного літру зрідженого газу в мережах АЗС станом на 4 серпня зросла до рекордного для України показника в 17,02 грн за літр, свідчать дані порталу Мінфін.

Цього року підвищення вартості цього палива відбувалось у кілька етапів. Якщо на початку лютого літр газу коштував в середньому близько 12,3 грн, то вже в квітні його ціна перевищила позначку в 15,5 грн за літр.

Після зростання на чверть протягом березня-червня, вартість зрідженого газу на заправках залишалась практично незмінною. Однак тривало це не довго.

На початку липня ціни пішли вгору. Від рівня 15,36 грн за літр, станом на 6 липня, вартість газу на заправках зросла на 11% до більш ніж 17 грн. Це середній рівень. В мережах таких АЗС як WOG, OKKO та SOCAR літр зрідженого газу 4 серпня коштував 17,68 грн, 17,69 грн та 17,78 грн відповідно.

Зріджений газ хоча і має природнє походження, все ж є продуктом переробки нафти, і ціна на нього корелюється з вартістю чорного золота на світовому ринку. А нафта марки Brent з середини липня піднялась з 68 дол за барель до майже 75 дол. Аналогічно рухались і світові ціни на природний газ.

За словами опитаних експертів, підвищення цін на нафту та природний газ мало певний вплив на цінову ситуацію на ринку зрідженого газу, однак це не єдиний та далеко не основний фактор.

"Зрозуміло, що у разі подорожчання нафти зростають і ціни на нафтопродукти, однак в даному конкретному випадку ця складова була не найбільш значною", – каже директор науково-технічного центру "Психея" Геннадій Рябцев.

Чому зростають ціни

Усі без виключення учасники ринку назвали одну ключову причину зростання цін на зріджений газ – дефіцит ресурсу та викликаний ним ажіотажний попит.

"Причина очевидна – дефіцит. Немає ресурсу – йдемо вгору. Ринок важкий, оскільки немає де зберігати великі обсяги. Будь-який провал у постачаннях буде завжди призводити до зростання цін", – каже голова групи компаній Prime (мережа з 40 АЗС. – ЕП) Дмитро Леушкін.

"Причина подорожчання – ситуативний дефіцит, викликаний затримками із постачанням ресурсу з Росії. Це періодично відбувається. Зараз причина – бюрократичні зволікання з боку державних органів РФ після зміни оператора постачань", – погоджується Рябцев.

У травні компанія з групи азербайджанської держкомпанії SOCAR cтала експортним оператором нафтопродуктів "Роснєфті" в Україні, замінивши попереднього постачальника – Proton Energy Group S.A.

А зріджений газ на український ринок постачається в основному з Росії, Білорусі та Казахстану.

Де межа зростання

За словами аналітика консалтингової групи А-95 Артема Куюна, дефіцит зрідженого газу через ротацію Proton Еnergy та SOCAR спостерігався в середині липня, а зараз ситуація "більш-менш стабільна".

"Були затримки на старті, потім ресурс поїхав і зараз ринок більш-менш стабільний. Нема великих запасів, але й дефіциту нема", – додає Куюн.

Чи означає це, що найближчим часом ціни знизяться? Ні.

"Поки що буде інерційне зростання. Якщо оптові ціни зросли на третину, а роздробні лише на 10%, зрозуміло, що ціни на АЗС будуть зростати і надалі", – вважає Рябцев.

Погоджується із ним і представник групи компаній Prime. "Інерція пішла. Якщо навіть завтра припливе п'ять танкерів, то ціни не знизяться. Є ажіотажний попит, який збережеться як мінімум до кінця серпня. Дешевше точно не буде", – попереджає Дмитро Леушкін.

На думку Куюна, потенціал для зростання роздрібних цін на зріджений газ в нинішніх умовах становить ще 1 грн за літр.

"Запасів немає. Коли працюємо "з коліс", то втрата будь-якого з джерел постачання означає дефіцит. Якщо проблем з поставками не буде – ситуація залишиться такою як зараз", – каже аналітик.

При цьому усі експерти висловили думку, що вище 20 грн за літр газ точно не коштуватиме, оскільки тоді автовласникам буде не вигідно переходити на газ. Річ у тім, що у встановленні ГБО є економічний сенс лише тоді, коли літр газу коштує не більше 60% від ціни літру бензину.

"Зараз співвідношення приблизно 53% від вартості високооктанового бензину. Якщо показник перевищить 60%, це загрожує відтоком споживачів до бензину, тому трейдери цього завжди бояться. У нас ще є певний запас, але до 20 гривень ми точно не дійдемо", – упевнений Рябцев.

Оскільки ситуації з дефіцитом пального та різким зростанням цін в Україні виникають постійно, логічним виглядає і інше питання – чи не можна підготуватися до такого сценарію заздалегідь?

"Поки у нас не буде достатньо інфраструктури для зберігання, а такого в принципі не планується, то до таких ситуацій треба звикати", – стверджує Леушкін.

"Зберігати зріджений газ – це на відміну від бензину та ДТ дорого. Ніхто не хоче цього робити. Жодних стимулів для того, щоб збільшувати інвестиції в таку інфраструктуру у трейдерів поки немає", – погоджується Рябцев.