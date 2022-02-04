Нафта знову б’є семирічні максимуми через морози у США

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Котирування нафти, що утримуються з середині січня на рівня 2014 року, активно зростають внаслідок морозів у США.

Про це повідомляє Reuters.

Ціни контрактів на нафту Brent на торгах у п’ятницю торкнулися 93 доларів за барель о 14:00 за Києвом, після чого дещо ослабли – до 92,77 долара за барель (+1,79%) на 14:40. Востаннє такі ціни спостерігалися у жовтні 2014 року.

Аналогічно зростали котирування американської нафти WTI, що на піку сягнули 92,28 долара за барель, після чого подешевшали до 92,03 долара за барель (+1,97%).

Обидві марки нафти зростають вже сьомий тиждень поспіль.

Стрибок у п’ятницю зумовлений стрімким похолоданням у Техасі, що посилює занепокоєння щодо перебоїв у виробництві найбільшого нафтового регіону у США. Тисячі домогосподарств залишилися без електроенергії внаслідок погодних умов у четвер.

Ринкові настрої підсилені геополітичним фактором у вигляді ризику ескалації на українських кордонах з боку РФ. Також впливає рішення країн ОПЕК+ у середу щодо видобутку нафти. Експортери ресурсу залишили план відновлення ринку на незмінному рівні попри випередження попитом пропозицію.

Нагадуємо:

Рівно рік тому Техас вже стикався з аномальними морозами, що скоротило пропозицію нафти в країні на 40% та спонукало ціни швидко зростати після пандемічних мінімумів.

Детальніше про це ЕП розповідала у статті: Дикий Захід уже не той: як "падав" Техас та що сталося з його енергосистемою в морози

На думку аналітиків інвестиційного банку Goldman Sachs, ціна на нафту може піднятися до 100 доларів протягом наступних двох років, а попит досягне "нового рекордного рівня".

Ціни на нафту продовжують триматися на рекордних рівня з 2014 року на тлі засідання країн-експортерів нафти у середу та ризику ескалації з боку РФ.

Економічна правда