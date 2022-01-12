Кінець суперциклу: як ціни лякали світ у 2021-му та що з ними буде далі

Протягом 2021 року світ прикував свої погляди до екранів. Хтось дивився фільми, які продукувала підкошена карантином кіногалузь, хтось переглядав південнокорейську "Гру в кальмара", яка принесла Netflix майже 1 млрд дол. Проте найбільше людей об'єднало навколо себе інше шоу – цінове ралі.

У 2021 році ціни зростали на все. Мільйони людей спостерігали за ростом криптовалют та акцій, подорожчанням їжі та предметів першої необхідності. Зростання цін навіть встигло переконати багатьох аналітиків у тому, що у світі розпочався новий суперцикл на сировинних ринках і не лише на них.

Уже на початку року рекорди встановлював фондовий ринок. Так, компанія Apple стала першою у світі, чия капіталізація сягнула небачених досі 3 трлн дол. Однак надалі фінансові ринки увійшли в режим турбулентності, обвалившись у передчутті жорсткої реакції центробанків на бурхливу інфляцію.

Крім інфляції, 2021 рік запам’ятався збоями в ланцюжках постачання, дефіцитом контейнерів, водіїв вантажівок та напівпровідників, енергетичною кризою та іншими проблемами, які посипалися на вражену пандемією світову економіку. Усі вони ще більше підігрівали й без того перегріті ринки.

Як світ пережив рік цінового ралі та чи продовжиться воно у 2022-му?

Якими були ціни у 2021 році

Причиною цінового ралі стали екстраординарні методи підтримки економіки у зв’язку з пандемією ковіду. На період карантину центральні банки найбільших економік світу перейшли до надм'якої монетарної політики, яка передбачала не просто наднизькі облікові ставки, а й програми з викупу активів.

Внаслідок цього на ринки вилилися трильйони доларів надлишкової ліквідності. Спочатку ці кошти живили фондові ринки та підвищували попит на криптовалюту, а потім опинилися на ринках сировинних товарів.

Аграрна продукція

Чи не найбільш відчутними для гаманця є ціни на продукти. Вартість хліба, молока, м'яса, яєць залежить від цін на пшеницю та кукурудзу. Останні протягом 2021 року зросли на 22-24%. Крім ефекту монетарних стимулів, на них впливав ще й поганий урожай зернових культур у більшості країн світу.

Хоча ріст цін на базову сільськогосподарську сировину позначився на інфляції і в Україні, однак вітчизняна економіка від них, швидше, виграла, ніж програла. Завдяки рекордному врожаю зерна зміцнювався курс національної валюти (на 3,5% за рік), що стримувало зростання цін на більшість імпортних товарів.

Наприкінці 2021 року до десятилітнього максимуму подорожчала кава, а світовий ринок кавових зерен зіткнувся з дефіцитом. Ключові причини – погана погода в країнах-експортерах кави, зокрема в Бразилії, та брак контейнерів.

Енергоресурси

На вартість горнятка кави впливають і ціни на енергоресурси, а вони суттєво зросли. У 2021 році світ побачив справжню енергетичну кризу. Вартість нафти наприкінці року була на 50% вища, ніж на початку, вугілля – на 96%. Проте найбільше здивували ціни на газ, які за рік виросли в понад пʼять разів.

Високі ціни на блакитне паливо підживлювалися створеним Росією дефіцитом газу в Європі та низькими його запасами в європейських сховищах.

Крім того, проявилися недоліки "зеленого переходу". Європа виявилася неготовою до слабшого вітру та низьких обсягів виробництва відновлювальної енергії, тому була вимушена використовувати більше газу та вугілля.

Енергетична криза стала випробуванням і для України. Нафта і газ – вагомі статті імпорту, особливо під час опалювального сезону, тож високі ціни на них позначаються на стабільності гривні та платоспроможності населення.

Дорогий газ уже впливає на рентабельність деяких українських виробників, які починають припиняти виробництво. Про ризик зупинки повідомляють виробники молочної продукції, зупиняють роботу навіть металургійні підприємства.

Метали

Для металургії, традиційно сильної сторони української економіки, рік був успішним. Ціни на метал зростали на тлі відновлення світових економік.

Сюрпризом для України стали ціни на залізну руду, які в першій половині 2021 року перевищили рекордні 220 дол за тонну. Це навіть спонукало український уряд змінити систему оподаткування видобутку залізної руди, щоб від високих світових цін вигравали не лише олігархи, а й державний бюджет.

Однак друга половина року стала розчаруванням, особливо для виробників руди. Ціни на неї за кілька місяців обвалилися вдвічі на тлі зниження попиту з боку Китаю, на ринку нерухомості якого розгорілася боргова криза.

Тимчасом на іншому боці планети, у США, зростав попит на заміську нерухомість. Приватні будинки як частина "американської мрії" стали особливо привабливими для американців, які пересиділи карантин 2020 року в міських квартирах. Попит на таку нерухомість підняв до небес ціни на деревину.

Лісозаготівельні компанії нарощували виробництво, щоб встигнути заробити. Невдовзі на ринку виник профіцит деревини і ціни на неї полетіли вниз.

Ціни на сталь, алюміній і мідь зростали на тлі високого попиту, який створювали виробники "зеленої" енергії та електромобілів. Бум на все екологічне також штовхав угору котирування срібла та платини. Утім, до кінця року коштовні метали подешевшали: платина – на 10%, срібло – на 14%, золото – на 6%.

Імовірно, попит на них може повернутися у 2022 році, але вже з боку інвесторів. Золото є традиційним активом-сховищем, у якому зберігають інвестиції під час штормів на фінансових ринках. Початися ці шторми можуть уже невдовзі, коли провідні центральні банки запровадять жорсткішу монетарну політику.

Акції

Досі нульові ставки центральних банків та щедрі програми з викупу активів були головними драйверами зростання фондового ринку. Особливо сильно дорожчали цінні папери технологічних компаній. Хоча за 2021 рік капіталізація американських технологічних гігантів виросла на 25-55%, це майже ніщо порівняно з першим роком пандемії, коли зростання сягало сотень відсотків.

Відновлення економіки після карантину вдарило по акціях Zoom, які у 2021 році подешевшали майже вдвічі. Водночас акції Pfizer, виробника вакцини від ковіду, подорожчали майже на 60%. Про успішність 2021 року для фондового ринку свідчить позитивна динаміка ключових фондових індексів США.

Для декого рік був набагато успішнішим. Група інвесторів-початківців з Reddit змовилася, аби підвищити капіталізацію низки компаній, зокрема GameStop. Мета – нашкодити хеджфондам, які робили ставку на падіння акцій компанії.

Унаслідок цього капіталізація GameStop зросла у 18 разів. Навіть після завершення "лихоманки" її акції коштують у сім разів більше, ніж рік тому.

Криптоактиви

Росту "мем-акцій" сприяли доступність їхньої купівлі і щедрі монетарні та фіскальні стимули. На початку пандемії американський уряд видав кожному американцю 3,2 тис дол та підвищені виплати на випадок безробіття. Частина цих коштів опинилася на фондовому ринку та на ринку криптоактивів.

На відміну від 2020 року, коли найбільша криптовалюта Bitcoin показала карколомне зростання на понад 200%, у 2021 році її курс був відносно спокійним. Коливання були "лише" в межах 100%. Курси інших популярних криптовалют протягом року зростали на 500-700%.

Чи триватиме цей ріст, коли центробанки посилять боротьбу з інфляцією?

Що очікує ціни у 2022 році

Рік буде непередбачуваним щодо цін на сировину та фінансові інструменти. Це продемонстрували вже перші дні січня, коли фондові індекси обвалилися.

Приводом для розпродажу на фондовому ринку і на ринку криптоактивів став протокол грудневого засідання ФРС. З нього стало зрозуміло, що центральний банк США знижуватиме інфляцію всіма доступними способами.

Про початок нового суперциклу на сировинних ринках аналітики говорять менше, хоча й погоджуються, що у 2022 році ціни на сировину будуть високими.

На ринках енергетичної сировини теж зберігатимуться високі котирування. Аналітики Goldman Sachs вважають, що ціни на нафту марки Brent сягнуть 95 дол за бар, якщо зберігатиметься заборона на торгівлю іранською нафтою.

Після стрімкого падіння цін на нафту у 2020 році у світі суттєво скоротився її видобуток. Проте наприкінці 2020 року і протягом 2021 року світова економіка відновлювалася високими темпами. Через це попит на нафту зростав, а її пропозиція не могла повністю забезпечити це зростання.

"Є суттєвий ризик росту цін на нафту до 100-120 доларів за барель уже у 2022 році. Таке підвищення можливе, якщо суттєво зросте попит або знизиться пропозиція", – вважає аналітик Concorde Capital Дмитро Хорошун.

Ці ж фактори впливатимуть і на ціни на газ. Вони, імовірно, будуть набагато вищими, ніж у попередні роки. Крім того, на них впливатимуть поведінка Росії, низькі запаси газу у Євросоюзі та високий попит на газ в Азії.

Дещо стриманіші прогнози на 2022 рік надають центробанки. НБУ передбачає зниження цін на нафту на 3,3%, на газ – на 12,1%. Правда, цей прогноз регулятор змінить уже в січні, коли буде готовий новий інфляційний звіт.

Товари українського експорту у 2022 році, найімовірніше, будуть дешевшати. Ціни на залізну руду та сталь будуть залежати від Китаю: якщо він не приборкає кризу в секторі нерухомості, то ціни на руду та сталь падатимуть.

Водночас економіка Піднебесної починає уповільнюватися. Аби не допустити кризи, Народний банк Китаю може почати власну програму економічних стимулів, реалізація якої здатна підвищити ціни на чорні метали.

Хоча повторення рекордних цін на руду та сталь очікувати не варто, адже економіки Туреччини, США та ЄС теж уповільнюються. Цей процес посилиться після запровадження жорсткіших монетарних політик у розвинених країнах.

"Високі ціни на енергоносії підвищують ризики для більшості країн, що розвиваються, зокрема, погіршують стан їхніх зовнішніх рахунків.

Слабкіша динаміка цін на метали відносно цін на паливо зробить деякі країни ще вразливішими. Україна – у низці найбільш вразливих країн до зростання цін на енергоносії і зниження цін на метали", – вважає голова департаменту корпоративного аналізу групи ICU Олександр Мартиненко.

Зовнішньоторговельні умови для України у 2022 році будуть менш вигідними, ніж торік. Крім дорогих нафти та газу і дешевшої руди, нові виклики постануть і перед українськими аграріями. Хоча значного падіння цін на зерно не прогнозують, проте для отримання врожаю доведеться заплатити високу ціну.

Рекордні ціни на газ ускладнюють виробництво добрив: частка газу у їх собівартості сягає 80%. Виробники або обмежують обсяги виробництва, або піднімають ціни на свій товар. Отже, українським аграріям буде набагато складніше зберегти рекордну врожайність минулого року у 2022-му.

За оцінками ООН та ОЕСР, ціни на аграрну сировину у 2021 році виросли на 40%. Їх зниження в найближчі кілька років аналітики не передбачають.

У 2022 році Україна також зіткнеться з погіршенням ситуації на світових фінансових ринках. Через згортання програм викупу активів у США та Євросоюзі інвестиції в активи країн, що розвиваються, ставатимуть менш привабливими. Разом з ними падатимуть й акції західних компаній.

Очікується, що "кількісне пом’якшення" закінчиться у березні, проте дефіцит американського бюджету нікуди не дінеться. Мінфін США й надалі випускатиме облігації, які більше не буде купувати ФРС. Їх викуповуватиме лише ринок.

Ставки за цими інструментами теж ставатимуть ринковими, через що вільні кошти будуть перетікати з ринку акцій у ринок боргових цінних паперів.

"При фактичному зниженні ліквідності ціни на акції навряд чи продовжуватимуть стрімко зростати, як з березня 2020 року, що спричинило підняття цін та мультиплікаторів", – вважає трейдер групи ICU Віталій Сівач.

Ще один удар для ринку акцій – можливе підвищення ключової ставки у США. Разом з цим ростимуть ставки за банківськими кредитами. Маржинальність компаній почне знижуватися, що теж впливатиме на вартість їхніх акцій.

Жорсткіша монетарна політика може стати ударом і для ринку криптоактивів, знижуючи апетит пересічних інвесторів до ризику. Вартість найбільших криптовалют уже гостро реагує на протоколи засідання ФРС: 7 січня Bitcoin упав на майже 5% – до найнижчого рівня з вересня 2021 року.

Шалені темпи зростання сировинних та фінансових ринків, імовірно, закінчаться у 2022 році, навіть якщо у світі не станеться ніяких екстраординарних подій.

Однак у новий рік світ увійшов з низкою загроз та ризиків: від геополітичної напруженості між Китаєм і Тайванем до кризи ланцюгів постачань. Розвиток кожного з цих ризиків лише посилює невизначеність навколо цін на ключових ринках, суттєво знижуючи точність будь-яких прогнозів.