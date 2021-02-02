Кінець лихоманки wallstreetbets: акції GameStop впали на третину

Акції компанії GameStop, що злетіли внаслідок спільних зусиль користувачів Reddit, впали на 30% у Франкфурті від закриття ринку 1 лютого.

Про це повідомляє Reuters.

Франкфуртські акції GameStop знизилися на 30% порівняно з закриттям біржі 1 лютого та встановилися на рівні 143 євро (172,72 долара) на початок торгів 2 лютого. На закритті американського ринку котирування акцій становили 225 доларів, а до відкриття 2 лютого вони впали на 23% до 173 доларів.

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Попри падіння, котирування акцій компанії залишаються на близько 1000% вищим, ніж пару тижнів тому - до того, як користувачі Reddit вирішили масово скуповувати активи GameStop.

Дещо впали і ціни на срібло, які днями також злетіли до найвищих рівнів з 2012 року після того, як користувачі соцмережі Reddit вирішили масово скуповувати активи аби зашкодити великим інвесторам. На спот-ринку ціна встановилась на 27,66 доларів за унцію (-4%).

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Економічна правда



