Кінець лихоманки wallstreetbets: акції GameStop впали на третину
Акції компанії GameStop, що злетіли внаслідок спільних зусиль користувачів Reddit, впали на 30% у Франкфурті від закриття ринку 1 лютого.
Про це повідомляє Reuters.
Франкфуртські акції GameStop знизилися на 30% порівняно з закриттям біржі 1 лютого та встановилися на рівні 143 євро (172,72 долара) на початок торгів 2 лютого. На закритті американського ринку котирування акцій становили 225 доларів, а до відкриття 2 лютого вони впали на 23% до 173 доларів.
Аналітики очікують, що лихоманка з GameStop потроху повертатиметься в норму
Попри падіння, котирування акцій компанії залишаються на близько 1000% вищим, ніж пару тижнів тому - до того, як користувачі Reddit вирішили масово скуповувати активи GameStop.
Дещо впали і ціни на срібло, які днями також злетіли до найвищих рівнів з 2012 року після того, як користувачі соцмережі Reddit вирішили масово скуповувати активи аби зашкодити великим інвесторам. На спот-ринку ціна встановилась на 27,66 доларів за унцію (-4%).
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Економічна правда
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