Вартість Bitcoin впала до найнижчого за останні місяці рівня: причини

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Біткоїн у п'ятницю, 7 січня, продовжив падіння, опустившись нижче 42 тис доларів до рівня, якого не було з вересня 2021 року.

Про це повідомляє Bloomberg.

Найпопуляріша криптовалюта втратила у вартості 4,9%, опустившись до 41 008 доларів (востаннє біткоїн був на такому рівні у кінці вересня 2021 року).

Водночас Ethereum впав на 9% - до 3 127 дол (до найнижчого рівня з 30 вересня 2021 року).

"Падіння відбулось після того, як протоколи грудневого засідання ФРС США вказали на ймовірність більш раннього та швидкого підвищеня процентної ставки, ніж очікувалось", - пише агентство.

За словами співзасновника постачальника продуктів і послуг цифрового фінансування JST Capital Тодда Моракіса, вартість біткоїна може падати і на тлі ситуації у Казахстані - країна є одним з лідерів у світі за майнінгом біткоїнів.

За даними CoinDesk, станом на 16:19 7 січня (за Києвом) біткоїн торгувався по 41 800 доларів, Etherum - 3 209 дол.

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Економіча правда