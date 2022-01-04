Всі розділи
Укр / Рус

Apple стала першою у світі компанією з капіталізацією в 3 трильйони доларів

Вівторок, 4 січня 2022, 10:40
 
getty images

Компанія Apple ненадовго досягла ринкової капіталізації у 3 трлн доларів (першою у світі) під час торгів 3 січня, потім її капіталізація знову впала нижче цієї позначки. 

Про це повідомляє CNBC.

Зазначається, що Apple подолала цей бар'єр, коли вартість її акцій досягла 182,86 дол (+3%).

За підсумками сесії акції виросли на 2,5% до 182,01 дол, а ринкова капіталізація Apple становила 2,99 трлн дол.

 
фото: Markets Insider

Як пише The Wall Street Journal, ціна акцій Apple зросла більш ніж утричі з мінімуму, досягнутого у березні 2020 року, а з початку 2021 року - на 38%

"Такі цифри показують, що інвестори залишаються оптимістичними щодо акцій Apple та її здатності рости. При ринковій вартості в 3 трильйони доларів Apple потроїла свою оцінку менш ніж за чотири роки", - додає CNBC.

У четвертому кварталі 2021 року Apple показала щорічне зростання всіх категорій продуктів, при цьому виручка зросла на 29% у порівнянні з минулим роком.

"Хоча iPhone все ще залишається найбільшим драйвером продажів, сервісний бізнес Apple зріс на 25,6% у порівнянні з минулим роком і приніс понад 18 мільярдів доларів доходу протягом кварталу", - пише видання.

CNBC нагадує, що Apple досягла ринкової капіталізації в 1 трлн дол 2 серпня 2018 року, а її оцінка досягла 2 трлн дол 19 серпня 2020 року.

Як зазначає Bloomberg, Apple - перша публічна компанія у світі, капіталізація якої досягла рекордної позначки. 3 трлн дол - це більше, ніж обсяг усього ринку акцій Німеччини та ніж вся економіка Великобританії, писало агентство.

"Apple змогла стати найдорожчою компанією у світі завдяки сталому потоку продуктів, які залучили споживачів. Наразі інвестори вважають компанію щодо безпечним активом для вкладення грошей в умовах волатильності ринків", - пише Bloomberg.

Водночас Microsoft коштує близько 2,5 трильйона доларів, Amazon має ринкову капіталізацію приблизно в 1,75 доларів, а ринкова оцінка Google становить 2 трильйони доларів.

Нагадуємо:

У грудні 2021 року ринкова вартість компанії Apple сягнула 2,86 трильйона доларів – прогнозувалось, що незабаром вона може стати першою у світі компанією з капіталізацією у 3 трильйони доларів.

Apple була першою компанією, яка досягла ринкової капіталізації в 1 трильйон доларів і 2 трильйони доларів. Вона стала найдорожчою публічною компанією у світі, коли минулого року перевершила державного нафтового гіганта Saudi Aramco.

У 2021 році на короткий термін Microsoft обігнала Apple по ринковій капіталізації через заяви голови компанії Тіма Кука про обмеження в ланцюжку поставок.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Apple компанії акції біржа США

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Apple вироблятиме власні чіпи 17 грудня 2021, 16:05
Перша у світі: Apple наближається до вартості у 3 трильйони доларів 8 грудня 2021, 20:51
Попит на iPhone 13 нижчий, ніж очікували в Apple – Bloomberg 3 грудня 2021, 11:45
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!