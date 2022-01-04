Apple стала першою у світі компанією з капіталізацією в 3 трильйони доларів

getty images

Компанія Apple ненадовго досягла ринкової капіталізації у 3 трлн доларів (першою у світі) під час торгів 3 січня, потім її капіталізація знову впала нижче цієї позначки.

Про це повідомляє CNBC.

Зазначається, що Apple подолала цей бар'єр, коли вартість її акцій досягла 182,86 дол (+3%).

За підсумками сесії акції виросли на 2,5% до 182,01 дол, а ринкова капіталізація Apple становила 2,99 трлн дол.

фото: Markets Insider

Як пише The Wall Street Journal, ціна акцій Apple зросла більш ніж утричі з мінімуму, досягнутого у березні 2020 року, а з початку 2021 року - на 38%

"Такі цифри показують, що інвестори залишаються оптимістичними щодо акцій Apple та її здатності рости. При ринковій вартості в 3 трильйони доларів Apple потроїла свою оцінку менш ніж за чотири роки", - додає CNBC.

У четвертому кварталі 2021 року Apple показала щорічне зростання всіх категорій продуктів, при цьому виручка зросла на 29% у порівнянні з минулим роком.

"Хоча iPhone все ще залишається найбільшим драйвером продажів, сервісний бізнес Apple зріс на 25,6% у порівнянні з минулим роком і приніс понад 18 мільярдів доларів доходу протягом кварталу", - пише видання.

CNBC нагадує, що Apple досягла ринкової капіталізації в 1 трлн дол 2 серпня 2018 року, а її оцінка досягла 2 трлн дол 19 серпня 2020 року.

Як зазначає Bloomberg, Apple - перша публічна компанія у світі, капіталізація якої досягла рекордної позначки. 3 трлн дол - це більше, ніж обсяг усього ринку акцій Німеччини та ніж вся економіка Великобританії, писало агентство.

"Apple змогла стати найдорожчою компанією у світі завдяки сталому потоку продуктів, які залучили споживачів. Наразі інвестори вважають компанію щодо безпечним активом для вкладення грошей в умовах волатильності ринків", - пише Bloomberg.

Водночас Microsoft коштує близько 2,5 трильйона доларів, Amazon має ринкову капіталізацію приблизно в 1,75 доларів, а ринкова оцінка Google становить 2 трильйони доларів.

Нагадуємо:

У грудні 2021 року ринкова вартість компанії Apple сягнула 2,86 трильйона доларів – прогнозувалось, що незабаром вона може стати першою у світі компанією з капіталізацією у 3 трильйони доларів.

Apple була першою компанією, яка досягла ринкової капіталізації в 1 трильйон доларів і 2 трильйони доларів. Вона стала найдорожчою публічною компанією у світі, коли минулого року перевершила державного нафтового гіганта Saudi Aramco.

У 2021 році на короткий термін Microsoft обігнала Apple по ринковій капіталізації через заяви голови компанії Тіма Кука про обмеження в ланцюжку поставок.

Економічна правда