Калуську ТЕЦ продали за 800 мільйонів: хто виграв торги

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Фонд держмайна на приватизаційному аукціоні продав Калуську ТЕЦ за 801 млн грн - переможцем торгів стала компанія "Констанза".

Про це свідчать дані аукціону на "Прозорро.Продажі".

При цьому, стартова ціна була 230 млн грн.

В аукціоні взяли участь 7 компаній.

Зокрема, компанія "Укрдонінвест" Віталія Кропачова на аукціоні запропонувала 353,302 млн грн, а "Юнайтед Енерджі", пов'язана з Коломойським, - пропонувала 350 млн грн.

"Констанза" запропонувала 801 млн, компанія "ПІВДЕНЬ ЕНЕРГО ЗБУТ" - 800 млн грн.

Як свідчать дані YouControl, ТОВ "Констанза" зареєстрована у с. Комишуваті Донецької області у 2015 році (статутний капітал - 140 тис грн).

Основний вид діяльності - оптова торгівля. Також серед видів діяльності - оптова торгівля хімічними продуктами.

Власниками компанії, відповідно до реєстру, є Сергій Алабаш та Лариса Похила.

У якості пов'язаної з бенефіціарними власниками особи Youcontrol вказує Глотова Вячеслава Олександровича - заступника начальника відділу супроводження договорів оренди Регіонального відділення Фонду держмайна по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.

Калуська ТЕЦ - фактично єдиний об’єкт генерації у Бурштинському острові/на Західній Україні, який не належить компанії ДТЕК.

Покупець майнового комплексу держпідприємства "Калуська теплоелектроцентраль - нова" буде зобов'язаний, зокрема:

зберегти основний вид діяльності підприємства щонайменше протягом 5 років;

погасити борги із заробітної плати та перед бюджетом;

погасити прострочену кредиторську заборгованість підприємства;

недопустити звільнення працівників з ініціативи власника чи уповноваженого ним органу щонайменше протягом 6 місяців.

Нагадаємо:

Фонд держмайна оголосив аукціон з приватизації майнового комплексу держпідприємства "Калуська теплоелектроцентраль - нова", стартова ціна об'єкту - 230,16 млн грн.

Станом на кінець вересня, прострочена кредиторська заборгованість підприємства становила 214,06 млн грн, поточна - 230,8 млн грн, у тому числі із зарплати - 5,1 млн грн та податків по ній - 1,2 млн грн.

У травні Кабінет міністрів затвердив новий статут держпідприємства "Калуська ТЕЦ-Нова", відповідно до якого функції управління цілісним майновим комплексом ТЕЦ здійснює уряд.

Економічна правда