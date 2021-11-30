ГарПок просить уряд пояснити, що робити з 3 мільярдами для ДТЕК

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Державний "Гарантований Покупець" звернувся до уряду з проханням роз’яснити подальші дії щодо 3 млрд грн, призначених на виплату боргу ДТЕК Ріната Ахметова.

Про це повідомила пресслужба ГарПоку.

Держпідприємство також просить уряд проінформувати про результати перевірки в частині здійснення розрахунків з виробниками електроенергії, яким встановлений "зелений" тариф.

Наразі на рахунку ДП знаходиться 3,04 млрд грн, призначених для виплат за боргом перед ДТЕК ВДЕ РІната Ахметова. Офіційно, ці кошти були повернуті для аналізу платіжних доручень та підтвердження правомірності нарахованих сум платежів.

"За результатами перевірки має бути здійснено остаточні розрахунки в межах всієї суми, що надійшла до ДП "Гарантований покупець" від продажу НЕК "Укренерго" "зелених" облігацій, як то передбачено законом та умовами залучення коштів", – повідомили у ГарПоку.

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Нагадуємо:

У ДП "Гарантований покупець" заявили, що Ощадбанк повернув на його рахунки 3,04 млрд грн, які були призначені для виплати виробникам "зеленої" енергетики. У ДТЕК Ріната Ахметова вимагають виплатити заборгованість та готуються до відшкодування збитків у судах.

Кабінет Міністрів України зібрався на позачергове засідання у суботу 13 листопада та звільнив з посади директора державного підприємства "Гарантований покупець" Костянтина Петриковця. В.о. "ГП" став Вадим Улида.

Ексочільник підприємства вважає причиною звільнення відмову виконувати незаконні вказівки представників уряду щодо розрахунків виробниками електроенергії з відновлюваних джерел. А саме, блокувати виплати ДТЕКу. За даними ЕП, Петриковець підписав відповідне платіжне доручення.

У міністерстві енергетики заявляють про іншу причину звільнення – епізод щодо продажу у липні електроенергії за низькими цінами трейдерам Ігоря Коломойського та Ріната Ахметова, що могло нанести збитків у 600 млн грн.

Економічна правда