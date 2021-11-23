Від приватизації 30 спиртзаводів держбюджет отримав більше 1 мільярда

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Із жовтня 2020 року на онлайн-аукціонах приватизовано 30 спиртових підприємств на загальну суму понад 1,7 млрд грн, із них 1,05 млрд грн сплатили до держбюджету.

Про це повідомляє прес-служба Фонду держмайна у Facebook.

Ще 37 млн грн надійшли в якості пені і гарантійних внесків за відмову від результатів аукціону.

"Сьогодні з впевненістю можемо сказати, що демонополізація спиртової галузі в Україні відбулася! На прозорих аукціонах приватизовано 30 спиртових підприємств на суму понад 1,7 млрд грн, 1,05 млрд грн з яких вже сплачено інвесторами до державного бюджету", - заявив заступник голови ФДМ Тарас Єлейко.

У відомстві додали, що найближчим часом мають відбутися наступні 3 аукціони з приватизації спиртових активів - Вузлівського МПД, Тростянецького і Уладівського заводів.

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Економічна правда