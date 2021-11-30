Збори акціонерів "Укрнафти" не відбулися, немає кворуму

Загальні збори акціонерів Укрнафти не відбулись через відсутність кворуму за відсутності "Нафтогазу" та "Привату".

Про це стало відомо Економічній правді, коментар представників "Укрнафти" ЕП.

Так, мажоритарний акціонер, НАК Нафтогаз не зареєструвався на зборах. Також не було представників акціонерів групи "Приват".

"Очевидно готовності приймати рішення готовності немає" - повідомили представники Укрнафти.

Загалом на зборах зареєструвались 65 акціонерів, які володіють 1.1% акцій.

Оновлено 13.30. Заголовок змінено, адже крім "Нафтогазу", за даними ЕП, на засідання не з'явилися і представники групи "Приват".

Нагадуємо:

Президент Володимир Зеленський заявив, що рішення щодо розділення Укрнафти не ухвалено, проте без цього є ймовірність програшу "Нафтогазу" у справі проти "Укрнафти" щодо стягнення 9 млрд кубів газу.

Видання "Дзеркало тижня" повідомило, що уряд планує до кінця року розділитикомпанію "Укрнафта" на "газову" та "нафтову" частини. За таким планом "Нафтогазу" відійдуть три чверті видобутку газу та до 40% нафти. Та, зазначає видання, у такому разі переробляти нафту НАКу буде ніде, окрім як на Кременчуцькому НПЗ Коломойського.

На початку 2021 року "Нафтогаз України" розпочав перемовини з міноритарними акціонерами ПАТ "Укрнафти" щодо розділення активів компанії. Без розділення, зокрема, "Нафтогаз" не зможе вийти на IPO.

Економічна правда