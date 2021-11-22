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Фонд держмайна зірвав план надходжень від приватизації – Шмигаль

Понеділок, 22 листопада 2021, 20:10
 
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Виконати передбачений законом про державний бюджет на 2021 рік план надходжень від приватизації не вдасться.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив у інтерв'ю Радіо Свобода.

За його словами, замість запланованих 12 млрд грн надходження від приватизації, імовірно, становитимуть лише 3 млрд грн.

"Ми вже розуміємо, що до кінця року заробити розрив між тією сумою, яка отримана від приватизації, і 12 мільярдами майже нереально. Тому тих надходжень, які планувалися, не буде. Хоча при наших зустрічах навіть на початку осені Фонд держмайна гарантував і обіцяв виконати плани в розмірі 12 мільярдів", – сказав Шмигаль.

Водночас прем'єр заявив, що зрив плану надходжень від приватизації не був причиною відставки очільника Фонду держмайна Дмитра Сенниченка.

"Це його особисте рішення. Воно пов’язане з його особистими мотивами, які він озвучив. Ми з ним спілкувалися, він сказав: я готуюся, я озвучу. Сенсаційних речей немає", – запевнив Шмигаль.

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Нагадуємо:

Закон про держбюджет на 2021 рік передбачає зростання фінансування держбюджету за рахунок приватизації до 12 млрд грн.

Наприкінці грудня ФДМ планує провести аукціон з продажу Об'єднаної гірничо-хімічної компанії.

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