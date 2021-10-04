УЗ оголосила тендер на закупівлю нових поїздів на 31 мільярд

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"Укрзалізниця" планує до 2026 року придбати 80 нових приміських і регіональних поїздів - 1 жовтня компанія оголосила тендер у системі Prozorro.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Зазначається, що УЗ починає "наймасштабніше за роки незалежності України оновлення парку приміських та регіональних поїздів".

У рамках тендеру компанія планує купити 30 електропоїздів змінного струму і 30 електропоїздів постійного струму для приміських перевезень.

Також закуплять 20 електропоїздів змінного струму для регіональних маршрутів. Загальна сума закупівлі - понад 31,4 млрд грн.

"Таким чином, 60 закуплених поїздів будуть задіяні у проєкті City Express, а ще 20 планується запустити на існуючих та нових регіональних маршрутах", - додали в компанії.

Повідомляється, що до участі у тендерній закупівлі запрошені провідні світові виробники - запити на комерційні пропозиції надіслали компаніям Siemens, Stadler, Alstom, Pesa, Skoda та Крюківському вагонобудівному заводу.

Укрзалізниця прийматиме заявки на участь у тендері до 1 листопада 2021 року, аукціон відбудеться 7 грудня. Коментарі та уточнення від потенційних учасників у системі Prozorro прийматимуться до 20 жовтня.

Співпраця з переможцем тендеру розрахована на 5 років, тож поставки поїздів заплановані партіями до 2026 року.

"До процесу розробки технічних вимог до приміських та регіональних електропоїздів були залучені технічні спеціалісти Укрзалізниці і представники провідних міжнародних та українських виробників.

У рамках співпраці з Deutsche Bahn до рецензування технічних вимог долучились також спеціалісти DB Regio, які оперують одним із найбільших парків регіонального рухомого складу в Європі", - додали в УЗ.

В УЗ нагадали, що парк приміських електропоїздів Укрзалізниці зношений на понад 90%, тому "оновлення цього сегменту перевезень є критичним з огляду на безпеку та комфорт пасажирів".

Економічна правда