Уряд затвердив наглядову раду "Магістральних газопроводів України"
Кабінет міністрів погодив кандидатури переможців відбору на посади членів наглядової ради акціонерного товариства "Магістральні газопроводи України".
Про це йдеться у розпорядженні уряду від 21 липня 2021 р. № 812-р, яке опубліковане на Урядовому порталі.
Зокрема, до складу ради увійшли Уберт Беттонвіль (раніше працював в бельгійській Fluxys і британської Interconnector), Ірина Марушко (незалежний юрист) і Ян Чадам (очолював словацький Gaz-System) як незалежні члени.
Представником держави в наглядовій раді підприємств призначили Тетяну Федорову, екс-члена правління і директора юрдепартаменту "Укртрансгазу".
При цьому, Яна Чадама переобрали в наглядову раду "Магістральних газопроводів" повторно.
Крім цього, у наглядовій раді залишається працювати Віктор Пинзеник, який увійшов до її складу у 2019 році.
Нагадуємо:
1 червня 2021 року сплив термін дії повноважень трьох незалежних членів наглядової ради компанії, а саме: Фабріса Нуайлана, Яна Чадама та Каріни Лучінкіної.
На комітеті з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств були обрані незалежні члени наглядової ради для АТ "Магістральні газопроводи України".
Економічна правда
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