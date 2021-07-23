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Уряд затвердив наглядову раду "Магістральних газопроводів України"

П'ятниця, 23 липня 2021, 15:35
 
Unsplash

Кабінет міністрів погодив кандидатури переможців відбору на посади членів наглядової ради акціонерного товариства "Магістральні газопроводи України".

Про це йдеться у розпорядженні уряду від 21 липня 2021 р. № 812-р, яке опубліковане на Урядовому порталі.

Зокрема, до складу ради увійшли Уберт Беттонвіль (раніше працював в бельгійській Fluxys і британської Interconnector), Ірина Марушко (незалежний юрист) і Ян Чадам (очолював словацький Gaz-System) як незалежні члени. 

Представником держави в наглядовій раді підприємств призначили Тетяну Федорову, екс-члена правління і директора юрдепартаменту "Укртрансгазу".

При цьому, Яна Чадама переобрали в наглядову раду "Магістральних газопроводів" повторно. 

Крім цього, у наглядовій раді залишається працювати Віктор Пинзеник, який увійшов до її складу у 2019 році.

Нагадуємо:

1 червня 2021 року сплив термін дії повноважень трьох незалежних членів наглядової ради компанії, а саме: Фабріса Нуайлана, Яна Чадама та Каріни Лучінкіної.

На комітеті з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств були обрані незалежні члени наглядової ради для АТ "Магістральні газопроводи України".

Економічна правда

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Кабмін магістральні газопроводи

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