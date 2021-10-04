УЗ підписала мільярдний контракт на будівництво Дарницького моста

фото: укравтодор

Укрзалізниця підписала контракт на 1,15 млрд грн з компанією "Автострада" на завершення будівництва Дарницького моста у Києві.

Про це повідомила пресслужба Міністерства інфраструктури.

Міст перебуває на балансі Укрзалізниці. У недобудованому стані він знаходиться понад 10 років, зазначають у Мінінфраструктури.

На правому березі вже готова автодорожня розв’язка виходить на Наддніпрянське шосе. На лівому березі міст веде до розв’язки на Дніпровській набережній, а також включає дорогу вздовж залізничних колій через Харківський шляхопровід у напрямку станції Дарниця на лівому березі.

На з’їзді на Дніпровську набережну виконані необхідні підготовчі роботи: зведено 16 опор з 21-ї, змонтована третина всіх металоконструкцій прогонових будов.

Проте відсутність усього комплексу розв’язок та освітлення не дозволяють використовувати Дарницький мостовий перехід. Внаслідок цього значно перевантаженими виявляються сусідні мости – Південний та Міст Патона.

Дарницький має суттєвий резерв пропускної здатності, додали у відомстві. Мостовий перехід має 6 смуг руху, по 3 у кожному напрямку. Пропускна здатність — 35 тисяч автомобілів на добу.

Ймовірно, йдеться про компанію ТОВ "СП "Автострада". Вона часто фігурує у держзамовленнях, зокрема, є підрядником на будівництво Ямпільського моста. За даними Youcontrol, у 2021 році компанія виграла держзамовлень на 33,6 млрд грн.



Нагадуємо:

Уряд затвердив порядок використання коштів, передбачених на добудову Дарницького залізнично-автомобільного мостового переходу в Києві - на програму закладено 500 млн грн.

"Укравтодор" та "Укрзалізниця 3 березня підписали меморандум щодо завершення будівництва Дарницького залізнично-автомобільного мосту, що перебуває на балансі залізниці.

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Економічна правда