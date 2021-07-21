Коли уже подорожчає електрика, що таке війна з ДТЕК та як "сідає на хвіст" телеканал "Україна". Інтерв'ю з головою енергорегулятора

Валерій Тарасюк очолив Нацкомісію з регулювання енергетики восени 2019 року після дострокової відставки Оксани Кривенко.

Процедура заміни глави відомства проходила штатно і навряд чи заслуговувала б окремої уваги, якби не одне "але". Перша особа НКРЕКП змінилася майже синхронно із зміною прізвища президента України.

З одного боку, у бажанні Володимира Зеленського бачити біля керма енергорегулятора зрозумілу для себе особу немає злочину. З іншого боку, чого тоді варті реформи в ПЕК, однією з яких було переведення Нацкомісії на рейки повної незалежності від влади?

У героя інтерв'ю проста відповідь на це питання: "Нічого страшного, якщо членів комісії призначають президент, парламент чи Кабмін. Важливо, щоб їх не можна було звільнити за чиїмось бажанням".

Більшість ліцензіатів з цим за замовчуванням згодні, але є виняток. Та ще й який: у стані конфлікту з НКРЕКП вже кілька місяців перебуває головний гравець в енергетиці України група "ДТЕК".

Якщо спочатку здавалося, що мова йде про складний процес притирання, то зараз у їх відносинах почали з'являтися елементи вуличної бійки.

Опоненти Тарасюка бачать за цим протиборство Ігоря Коломойського та Ріната Ахметова. На їхню думку, Тарасюк входить в обойму прихильників глави комітету з ПЕК Андрія Геруса, який поєднує публічну боротьбу з ДТЕК і замовчування антидержавних дій групи "Приват".

Прийняти цю версію за основну не дає очевидний факт: роль Геруса в ухваленні владою стратегічних рішень ніколи не була вирішальною і виявилася нівельованою ним же, коли він відмовився очолити Міненерго.

Які ж тоді витоки конфлікту Нацкомісії і ДТЕК? Герой інтерв'ю бачить відповідь у надмірній упевненості донецької групи: "Вони приходили до нас з діалогом, який перетворився на лекцію. ДТЕК не звикла, що їх вимоги не виконуються, тому поступово стала наростати напруга".

Чи спаде вона невдовзі? Очевидно, ні.

НКРЕКП стоїть на порозі законодавчого нарощування свого функціоналу: скоро в Україні буде імплементований регламент Євросоюзу, відомий як REMIT. Він різко розширить контроль і вплив енергетичного регулятора на учасників ринку. Хто буде першим таким учасником – питання риторичне.

Нижче – про те, навіщо успішний бізнесмен Валерій Тарасюк перейшов на державний хліб в НКРЕКП, з чого почався його конфлікт з ДТЕК, як він бачить його вирішення і навіщо їздить в Офіс президента.

Зачем Тарасюк сменил бизнес на госслужбу, и является ли регулятор независимым

— До прихода в НКРЭКУ вы работали в бизнесе. На вас зарегистрированы компании "Дніпровський краєвид", "Мальва-2007", "ТВ-трейд", "Лексвел и партнеры". Зачем бизнесмен идет на госслужбу с небольшой зарплатой?

— Сейчас зарплата не такая уж и небольшая, но уходил я на госслужбу, когда зарплаты были маленькими. У меня еще с университета была мечта о госслужбе. В то время я не мог позволить себе это по экономическим соображениям, поэтому начал свою карьеру в частном бизнесе.

К 2014 году я был достаточно состоятельным человеком по украинским меркам, после чего и перешел на госслужбу.

— То есть вы долларовый миллионер и можете себе позволить не думать о зарплате, а заниматься реализацией амбиций. Так?

— Честно говоря, зарплата все равно имеет значение. Очень приятно, когда государство достойно оценивает твою работу. Финансовая независимость – это один из аспектов независимости регулятора.

фото дмитра рясного

— Вопрос в контексте независимости регулятора: вы были назначены членом комиссии в 2019 году и стали ее главой после досрочного отстранения Оксаны Кривенко, назначенной при Петре Порошенко.

— Она была избрана главой комиссии на два года, но это не исключает того, что члены комиссии могут избрать себе голову в любой момент, а не дожидаясь истечения двухлетнего периода.

— Наверное, корректнее будет сказать, что замена главы НКРЭКУ произошла вследствие изменения фамилии президента. Как в таком случае можно говорить о реальной независимости регулятора от власти?

— Если мы проанализируем документы всех наших европейских коллег относительно независимости органа и членов НКРЭКУ, то увидим прямое указание, что независимостью является не столько назначение, сколько невозможность увольнения членов комиссии.

Наши международные партнеры всегда подчеркивают: ничего страшного, если членов комиссии назначают президент, парламент или Кабмин. Важно, чтобы их нельзя было уволить по пожеланию кого-либо.

— Однако пример Кривенко показывает, что у нас этот принцип не работает. Ее сняли с должности раньше срока, на который она была утверждена, и произошло это в результате смены власти в 2019 году.

— Повторю: независимость члена (не главы) заключается не в процедуре назначения, а в процедуре увольнения, а должность главы выборная (это решение членов комиссии). Оксана осталась членом НКРЭКУ, была уволена даже не в первую волну ротации и планирует дальше работать в комиссии.

— В 2019 году Конституционный суд признал создание НКРЭКУ неконституционным. Что сейчас с этим решением? Не может ли оно использоваться как элемент влияния власти на регулятора?

— Вы путаете разные процессы. В 2019 году было решение КС признать неконституционными отдельные положения закона "Об НКРЭКУ". Парламент на это решение отреагировал и внес необходимые изменения.

Но есть другое производство в Конституционном суде, которое касается признания недействительным назначения всех членов комиссии.

Этот процесс не завершен, потому что Конституционный суд ушел в письменное производство, и мы не знаем, когда можно ожидать его решения на этот счет. Это неприятное состояние неопределенности.

Как Тарасюк поссорился с ДТЭК Рината Ахметова

— Переговоры Украины с Россией по газу в 2020 году вы описывали так: "Я видел, как вели переговоры наши. В Берлине, прежде всего, отличился Юрий Витренко, он профессионально раскладывал аргументы. Оржель также был на высоте. А в Минске отдаю должное работе Андрея Ермака, он там проявил себя сильным политиком". Из этой цитаты можно сделать вывод, что с Валерием Тарасюком сложно поссориться.

— Я действительно всегда конструктивно настроенный человек.

— Как конструктивно настроенный Валерий Тарасюк поссорился с ДТЭК?

— Это не Валерий Тарасюк поссорился с ДТЭК, а это ДТЭК предъявил слишком завышенные ожидания к НКРЭКУ. Я хоть и конструктивный человек во многом, но есть четкие красные линии, которые переходить нельзя.

— Когда вы поняли, что в отношениях с ДТЭК перейдена красная черта?

— Забегая наперед, подчеркну, что, несмотря на все гадости, которые ДТЭК вылила и продолжает выливать на комиссию и на меня лично, я все равно дал себе обет быть взвешенным регулятором по отношению ко всем, включая ДТЭК. То есть я не буду скатываться к какой-то персональной обиде или мести.

Эти отношения развивались постепенно. Я пришел в комиссию в ноябре 2019 года, когда включились атомные блоки, и цена на электроэнергию начала снижаться. В ДТЭК считают, что они самые умные (что очень опасное и ошибочное мнение). Они начали настаивать на принятии каких-то решений.

— То есть приходили к вам не за диалогом, а с лекцией.

— За диалогом, который превращался в лекцию. ДТЭК не привыкла, что их требования не исполняются, поэтому постепенно стало нарастать напряжение.

В 2020 году мы надумали ввести RAB-регулирование для наших электрораспределительных компаний, но в процессе обсуждения и принятия решений по этой теме ДТЭК выступила с завышенными требованиями к RAB: настаивала на завышенных ставках доходности для своих компаний.

фото дмитра рясного

— Можно сказать, что конфликт между вами начался именно с RAB?

— Скорее всего, да. Это и было красной чертой, перейти которую мы не могли.

Речь идет про отношения с ДТЭК, а не всем бизнесом Ахметова. Мы общаемся со многими участниками рынка, в том числе с потребителями, например, с "Метинвестом". С этой компанией у нас конструктивные отношения.

— Означает ли это, что у НКРЭКУ конфликт не с Ахметовым, а с отдельными управляющими его бизнеса?

— Это связано с персоналиями.

— С Максимом Тимченко.

— Такое предположение у меня существует, потому что иначе тяжело объяснить то, что происходит.

О ярых лоббистах Ахметова и судах с ними

— Цитата народного депутата Михаила Волынца за октябрь 2020 года: "Окружной админсуд по моему обращению открыл производство о незаконности пребывания Тарасюка на должности члена комиссии и назначил дело на рассмотрение". Волынец – это апологет ДТЭК?

— Однозначно. Волынец, Наливайченко и Кучеренко – это трое самых ярых лоббистов компании ДТЭК. К ним часто примыкает Буймистер.

— Свой иск Волынец объяснил тем, что до назначения в комиссию вы имели отношение к энергетическому поставщику "Эф энд эм Украина".

После назначения вы передали управление им своему брату Артему Тарасюку, в то время как закон запрещает назначать членом комиссии персону, родственники которой управляют отраслевыми компаниями.

— Эта компания занимается недвижимостью и инвестпроектами. Еще когда я управлял ею, была мысль заняться торговлей электроэнергией. Мы получили лицензию, но так ее и не использовали. То есть данная компания, как и другие, о которых пишут "доброжелатели", на рынке энергетики не работала.

— На какой стадии находится судебный процесс, начатый Волынцом?

— Нет решения даже на уровне первой инстанции.

— Этот процесс – элемент попытки влияния ДТЭК на регулятора?

— Совершенно верно. Как и фейковая ТСК Верховной Рады (Кучеренко, Наливайченко, Волынец), которая неутомимо "расследует" мои действия (больше 40 заявлений в прессе в 2021 году). Хотел помочь их "расследованиям", но получил ответ от Верховной Рады, что такой ТСК нет.

— Этим иском Тимченко приглашает вас к диалогу?

— Не знаю. Мне кажется, приглашение к диалогу – это когда звонят или пишут с соответствующим обращением.

Тактика ДТЭК действительно очень странная. За мной ездят журналисты телеканала "Украина". Часто стоят три экипажа под зданием комиссии, и в какую сторону я не поеду, они с камерами демонстративно "садятся на хвост".

Первый раз, когда это произошло, думаю, поезжу два часа, и они от меня отстанут, но нет. Поехал домой – они за мной, но там шлагбаум, их не пропустили. В следующий раз я выхожу откуда-то, они вылетают из машины с камерами и говорят: "Зачем вы допустили манипуляции на рынке?".

Я им ответил, чтобы они разобрались в материале.

Потом еще были экипажи без опознавательных знаков, сидели в машинах под комиссией, ездили за мной по городу. Даже пришлось вызывать полицию, потому что действительно было непонятно, что за люди.

Насильственных действий с их стороны как бы нет, но я вот думаю: какая у всего этого цель? Я должен выйти и сказать: "Максим Викторович, пожалуйста, скажите, что надо сделать? Я не могу так жить"?

— Еще одна претензия Волынца к вам в том, что вы владелец кипрской компании "Дилак инвестментс лимитед". Что ей принадлежит?

— Такой мути много. С 1998 года, то есть больше 20 лет, я занимался корпоративным управлением компаний своих бывших работодателей.

"Дилак инвестментс" была одной из компаний Михаила Спектора и в ней мне принадлежало 10%. Это был мой менеджерский пакет. По этому поводу я давал пояснение НАЗК. У них замечаний нет.

— ДТЭК является монополистом на рынке энергетики?

— ДТЭК является участником со значительной рыночной силой. Мы между собой считаем ее монополистом с точки зрения влияния на рынок.

Сложилась ситуация, что цена на электроэнергию по двусторонним договорам привязана к рынку на сутки вперед (РСВ), на котором ДТЭК нам всем показала свою рыночную силу. Это монополизм или нет?

Думаю, более яркий пример монополизма в практическом применении тяжело придумать, когда одна компания одним своим действием может рынок или положить, или поднять.

фото дмитра рясного

— Вас считают единомышленником главы парламентского комитета по энергетике Андрея Геруса, который конфликтует с ДТЭК. Уместно ли считать, что в связи с этим вы решили проявить с ним солидарность?

— Я не вижу каких-то воинствующих действий между ДТЭК и Герусом. Возможно, их пиар-специалисты просто переключились с Геруса на меня.

Возвращаясь к вопросу. Если сказать, что никакой связи тут нет, это будет неправда. Я стал членом регулятора в том числе по рекомендации Геруса. Знаете, хорошо искать простые объяснения. Почему Тарасюк не делает это для нас? Потому что он в команде Геруса, а Герус – плохой человек.

О рекордном обвале цен на электроэнергию и последствиях для рынка

— Переходим к инциденту с ценами на электроэнергию в первых числах июля. Комиссия проводила срочное заседание. Можно ли утверждать, что принятых решений достаточно, чтобы ситуация не повторилась?

— У принятых решений было несколько целей.

Во-первых – успокоить рынок и показать, что регулятор не стоит в стороне, а готов экстренно вмешиваться. Во-вторых – что он принимает экстраординарные меры, потому что введение минимальной цены на рынке "на сутки вперед" произошло впервые в истории и, надеюсь, в последний раз.

Другие меры также логичны и обоснованы. Мы ввели 50-процентное ограничение торговли электроэнергией внутри группы. Это связано с тем, что истинной причиной обвала цен стала торговля внутри одной группы – ДТЭК.

— Что регулятор сделал для того, чтобы такая ситуация не повторилась?

— Это очень хороший вопрос. Уровень, до которого обвалилась цена, обоснованный или необоснованный? Конечно, 400 гривень за мегаватт-час не обоснованы и вызваны паникой, но вполне возможно, что цена ниже 1 тысячи гривень реальная. Потому что летом возникает вопрос громадного профицита в системе из-за избыточного наличия возобновляемых источников энергии.

Я склоняюсь к тому, что в будущем мы будем жить в парадигме, когда зимой в периоды дефицита производства электроэнергии у нас будут высокие цены на электроэнергию, и на этот период мы все-таки будем повышать прайскепы, а на периоды профицита (конец весны и лето) цены будут низкими.

— Что сделано, чтобы ситуация с бесконтрольным падением цен не повторилась?

— Сегодня (9 июля. – ЭП) комитет Верховной Рады будет рассматривать правки к закону №3508д, который обяжет всех производителей электроэнергии продавать на открытых электронных аукционах 100% вырабатываемого. Ныне такое обязательство касается государственных и коммунальных компаний.

После принятия этого решения условные "Донбассэнерго" или ДТЭК не смогут продать электроэнергию своим компаниям, как произошло при обвале цен в начале июля. Не смогут, потому что производители электроэнергии будут обязаны огласить открытый аукцион, на который смогут прийти не только их родственные трейдеры или поставщики, а весь рынок.

— Озвучивалось много версий, почему ДТЭК спровоцировала снижение цен. Одна из них – группа хочет добиться смены состава регулятора.

— Ни для кого не секрет, что они не очень счастливы, что регулятор не выполняет все их прихоти.

— В марте в Окружной административный суд Киева был подан иск от некой компании "Техноинвест" с требованием уволить четырех членов комиссии: Магды, Кайдаша, Бабий и вас. Этот иск инспирирован ДТЭК?

— Мы считаем, что да. Это из той же серии, что и иски Волынца.

— Возвращаясь к обвалу цен на РСВ. Вы говорили, что ДТЭК пошла на это, несмотря на собственные убытки. О каких суммах идет речь?

— Да, ДТЭК пошла на это. В результате падения рынка ДТЭК тоже понесла убытки. По суммам надо прикинуть. Возможно, я смогу дослать вам цифры. Сама компания признает, что ее договора с конечными потребителями, в том числе с компаниями своей же группы, привязаны к цене РДН.

Убытки понесли все генерирующие компании, все трейдеры, которые купили на рынке двусторонних договоров. Убытки понесли все, кроме потребителей.

— Не приведут ли такие ситуации к тому, что на рынке останутся только ДТЭК и "Юнайтед энерджи"?

— Возможно, это и есть их цель. Но я думаю, что рынок это отрегулирует.

— ДТЭК потеряла на этом решении миллионы гривень?

— Да.

— Как можно представить себе механику процесса принятия такого решения? Сидит Максим Тимченко и думает: не подрессировать ли мне НКРЭКП за условные 10 миллионов гривень?

— Было бы лучше спросить у Тимченко, что он думал. Обязательно спросите, мне тоже интересно, что он думал, когда принимал решение о таких действиях.

Повторяю: основная причина обвала – это компания ДТЭК, которая вывела свои объемы, переведя их на рынок на сутки вперед на свои же компании. Единственное – я допускаю, что ДТЭК сама не ожидала именно такого обвала, потому что в этот день совпали некоторые другие факторы.

— Вопрос о REMIT (регламент ЕС о добросовестности и прозрачности энергорынка, имплементация которого расширит воздействие НКРЭКУ на участников рынка. – ЭП). Если бы он сейчас работал, это помогло бы регулятору эффективнее реагировать на эти истории с ценами?

— Внедрение REMIT – наше обязательство перед ЕС. После его внедрения усилится ответственность участников рынка в случае их манипуляций.

Если бы сейчас работал REMIT, он, конечно же, помог бы. И тем, что вводит автоматическую процедуру мониторинга действий участников, и тем, что им грозят санкции в размере 10% от оборота. Это сильно отрезвляет.

О пересмотре тарифов на электроэнергию для населения

— Сейчас активно обсуждается вопрос пересмотра тарифов на электроэнергию для населения. Была информация о двух концепциях. Какие изменения нас ждут и когда они могут вступить в силу?

— Обсуждаются разные сценарии, но у нас нет другого будущего, кроме постепенного выравнивания тарифов для промышленности и населения. Это большой самообман, когда мы считаем, что человек, который платит за электроэнергию меньше, действительно получает от этого какую-то пользу.

фото дмитра рясного

— А если конкретнее по поводу изменений, которые ждут население?

— Мы можем моделировать сценарии, но ни один из них, кроме приведения тарифов к экономически обоснованному уровню для всех потребителей и одновременной адресной помощи потребителям, которые в этом действительно нуждаются, регулятор не может приветствовать.

Я не могу обнародовать все варианты повышения цен. Какой вариант будет принят и будет ли принят с 1 августа, мы сказать не можем, потому что это политическое решение Кабмина. Думаю, ждать осталось совсем немного.

— Каким должен быть "зеленый" тариф по отношению к сегодняшнему?

— Мне хочется сказать, что вполовину меньше, но я понимаю, что я где-то субъективен. Если честно, я считаю, что снижение "зеленого" тарифа на треть принесло бы консенсус между всеми участниками. Тогда можно было бы сказать, что на этом рынке нет привилегированных сторон.

— На треть – это до уровня компромисса с владельцами "зеленых" мощностей или до уровня экономически обоснованного тарифа?

— Это где-то на грани. Конечно, это все равно выше, чем в Европе (в ЕС. – ЭП), но мы должны учитывать наши страновые риски, наше экономическое положение, все-таки кредитные ставки у нас выше.

"Наши сотрудники немного в шоке от законопроекта по газовым долгам"

— Прокомментируйте законопроект 3508-д о долгах на рынке газа. Регулятор его поддерживает в таком виде?

— Он получился настолько большим, что мы до сих пор пытаемся его осознать.

С одной стороны, наши сотрудники немножко в шоке, потому что там слишком много полномочий комиссии по верифицированию долгов, а мы знаем, что любой зачет долгов заканчивается уголовными делами.

Поэтому наши сотрудники волнуются. Скажу честно: аппарат комиссии боится этого законопроекта и будет рад, если он не будет проголосован. (14 липня депутати ухвалили закон про реструктуризацію боргів на ринку газу. – ЕП.)

С другой стороны, я как руководитель комиссии понимаю, что есть часть долгов, которые объективно возникли не по вине газораспределительных предприятий. Есть часть долгов, которые возникли не по вине теплокоммунэнерго, а по вине, так или иначе, государства или госорганов.

— Какие долги точно не должны подлежать списанию?

— Надеюсь, не будут реструктуризированы или списаны долги, которые возникли по коммерческим причинам, например, не собрали с должников деньги. Их нельзя списывать – ищите должников или отвечайте за эти долги, это ваша обязанность. Но давайте подождем заседания комитета.

Я решил очень тщательно прочитать проект хотя бы после утверждения комитетом ко второму чтению, чтобы готовиться к имплементации.

— Юрий Витренко раскритиковал заключенный "Нафтогазом" контракт с компанией "Йе энергия". Он был подписан на справедливых условиях?

— Я открыто призываю НАК пересмотреть цены для всех с равными условиями. Когда соседние города будут получать газ по разной цене, это просто социально неправильно.

— Когда вы в последний раз были в Офисе президента?

— Две недели назад.

— Что обсуждали?

— Моделировали PSO (по электроэнергии. – ЭП).

— Что намоделировали?

— Намоделировали моделировать дальше.

— Есть ли ощущение, что Зеленский будет, как минимум, не возражать против продления ваших полномочий, которые истекают осенью?

— Зеленский здесь ни при чем. Текущее законодательство построено таким образом, что уже не президент назначает главу комиссии, как было до этого, а существующие члены комиссии выбирают главу из своего состава.

— Мы живем в стране, где кроме нормативного есть понятийный уровень принятия решений.

— Я уверен, что Зеленский не будет вмешиваться в этот процесс.