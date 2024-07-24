Новини 24 липня: рекорд промислової інфляції, арешт грошей та майна Жеваго

Про інтернет та зв'язок: Мінцифри ухвалило сім рішень для стабілізації мобільного зв'язку та інтернету під час вимкнень світла.

Про електроенергію: Енергетики вивели з ремонту ще один енергоблок АЕС, що збільшить наявну електроенергію в системі.

У четвер 25 липня графіки погодинних відключень світла діятимуть лише 6 годин: з 16:00 до 22:00 одна черга.

Про допомогу Україні: Посли ЄС схвалили транш макрофінансової допомоги для України у розмірі близько 4,2 млрд євро за програмою Ukraine Facility, спрямованої на підтримку макрофінансової стабільності України та функціонування її державного управління.

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Про промислову інфляцію: Подорожчання електроенергії у червні збільшило не тільки споживчу, але й промислову інфляцію в Україні. Індекс цін виробників промислової продукції у червні 2024 року збільшився на 14% у порівнянні з травнем. Такої промислової інфляції в Україні не спостерігалося вже 30 років.

Про Жеваго: Господарський суд Києва за клопотанням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб заарештував грошові кошти на всіх рахунках і майно, яке належить Костянтину Жеваго як ексвласнику виведеного з ринку банку "Фінанси та Кредит" у справі про стягнення з нього 46 млрд грн.

Погрози Україні від Словаччини: Словаччина може вдатися до "невизначених заходів у відповідь" на заборону України на транспортування нафти російської компанії "Лукойл" через свою територію.

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