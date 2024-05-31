Підвищення тарифів на електроенергію та мобілізаційні нововведення: що зміниться для українців з червня 

У червні 2024 року на українців чекає низка змін, зокрема вони стосуються тарифів на електроенергію для населення та бізнесу.

Також на перший місяць літа заплановано кілька оновлень в роботі "Укрзалізниці", призначені додаткові поїзди.

ЕП розповідає детальніше, що зміниться для українців у червні 2024 року.

Підвищення тарифів на електроенергію

Комунальні тарифи для українців зростуть наступного місяця. Зокрема, вже ухвалене рішення про подорожчання електроенергії для непобутових споживачів.

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Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики й комунальних послуг (НКРЕКП) запровадила нову структуру граничних цін на електроенергію бізнесу з 1 червня.

Так, згідно з рішенням НКРЕКП, вечірні години пік прайс-кепи підвищаться на 20%, вночі в окремі години – більше ніж удвічі. Підвищення прайс-кепів дозволить стабілізувати енергосистему й збільшити імпорт у нічні години.

З 1 червня на ринку на добу наперед (РДН) і внутрішньодобовому ринку (ВДР) встановили максимальні граничні ціни з 00:00 до 07:00, з 11:00 до 17:00 на рівні 5600 грн/МВт-год, проти 3000 грн/МВт-год раніше.

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Крім того, для часового проміжку з 07:00 до 11:00 та з 23:00 до 24:00 ціни зросли до 6900 грн/МВт-год. Вечірні тарифи (з 17:00 до 23:00) зросли з 7500 грн/МВт-год до 9000 грн/МВт-год. Мінімальна гранична ціна залишається на рівні 10 грн/МВт-год.

Детальніше про підвищення тарифів на електроенергію для бізнесу, можна почитати у новині.

Крім цього, з 1 червня вартість електрики для населення суттєво зросте: після обговорень різних сценаріїв уряд все ж вирішив встановити єдиний тариф — 4,32 грн/кВт, він діятиме до кінця квітня 2025 року.

Також внесли зміни для індивідуальних та колективних побутових споживачів, які проживають в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу, квартирах), обладнаних електроопалювальними установками: до 2000 спожитих кВт на місяць — 2,64 грн/кВт, і 4,32 грн/кВт — при понад 2000 кВт на місяць .

Детальніше про підвищення тарифів для населення можна почитати у матеріалі ЕП: Чим більше споживаєш, тим дорожче. Скільки з 1 червня може коштувати електроенергія? Роз'яснення

Оновлення в роботі "Укрзалізниці"

У червні також буде кілька змін та оновлень в роботі "Укрзалізниці". Зокрема з 1 червня ray AB cafe починає годувати пасажирів "Укрзалізниці", змінюючи WOG Cafe. У меню "Укрзалізниці" є тепер 33 нових позиції, зокрема круасани, дитяче меню, рибний обід, веганські бургери та курячий бульйон, а також залишились хот-доги та сирники.

Ціни на комплексні обіди та воду в квитку лишаються без змін, тому їжу можна забронювати заздалегідь.

Крім цього "Укрзалізниця" призначила "гірський шатл" зі Львова до Яремча, Татарова (Буковеля), Ворохти і Рахова на вихідні 1 та 2 червня.

Також з 9 червня "Укрзалізниця" прискорить поїзд з Києва до Варшави. Час подорожі вдалося скоротити на 1 годину 23 хвилини завдяки оптимізації прикордонно-митних операцій на станції Дорохуськ (Польща).

Також скоригували графіки руху поїздів у сполученні з Хелмом, що має скоротити, як час у дорозі, так і очікування пасажирів при пересадці з польських стикувальних рейсів.

Переоформлення субсидій

З червня 2024 відновлюється загальний порядок призначення житлових субсидій та пільг.

Таким чином, домогосподарствам, які отримували грошову компенсацію на оплату комуналки за окремим механізмом на час дії воєнного стану, потрібно впродовж місяця звернутися до ПФУ для продовження виплат – до 1 липня 2024.

Звернутися до Пенсійного фонду потрібно субсидіантам, які відповідають всім критеріям:

отримували субсидії або пільги на початок повномасштабної війни (у січні 2022 року);

з січня 2022 року і протягом усього часу продовжують отримувати виплати пільги або субсидії;

на початок повномасштабної війни проживали (чи і в подальшому проживають) на тимчасово окупованій території чи в зоні активних бойових дій;

з початку повномасштабної війни жодного разу не звертались до органів соціального захисту чи Пенсійного фонду із заявою та декларацією щодо актуалізації відомостей про себе чи членів сім'ї або домогосподарства, адресу перебування, наявних комунальних послуг тощо з метою перепризначення субсидії або пільги.

Якщо не звернутися до органів Пенсійного фонду України із заявою та декларацією, – з липня відповідні виплати зупинять.

Виплата підвищених пенсій для працюючих пенсіонерів

З 1 квітня 2024 року в Україні відбувається автоматичний перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів. Водночас виплата цих пенсій пройдуть саме в червні (з урахуванням підвищення за квітень та травень).

Йдеться про перерахунок пенсій саме працюючим пенсіонерам за стаж, набутий за останні два роки. Перерахунок можуть провести після того, як до Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування надійдуть відомості про сплату єдиного внеску за І квартал 2024 року (це відбувається у травні).

Розмір збільшення пенсії визначається індивідуально для кожного пенсіонера та залежно від тривалості страхового стажу і заробітної плати, з якої обчислюється пенсія.

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QR-код у застосунку Резерв+

З 18 червня Міністерство оборони планує запустити генерацію в системі "Резерв+" QR-коду, який дозволить надати витяг з "Оберегу". Він матиме таку ж юридичну силу, як і військово-обліковий документ.

Наразі інформація, яку бачить військовозобов’язаний про себе з реєстру "Оберіг" у застосунку, має лише інформативний характер.

Після 18 червня посадові особи з ТЦК та Нацполіції завдяки QR-коду можуть перевірити інформацію з реєстру.

Транспортний безвіз з Чорногорією

З 1 червня між Україною та Чорногорією запрацює транспортний безвіз. Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України погодили відповідні умови із Міністерством транспорту і морських справ Чорногорії.

У міністерстві також працюють над розвитком регулярного та нерегулярного автобусного сполучення між державами.

Економічна правда