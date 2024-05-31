Уряд підвищив тариф на електроенергію для населення

З 1 червня єдиний тариф на електроенергію для населення буде становити 4,32 грн/кВт.

Відповідне рішення ухвалили під час засідання уряду 31 травня, повідомило джерело ЕП.

Новий тариф діятиме з 1 червня 2024 року до кінця квітня 2025 року, тобто менше року.

Також відбулися зміни і для індивідуальних та колективних побутових споживачів, які проживають в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу, квартирах), обладнаних електроопалювальними установками:

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до 2000 спожитих кВт на місяць - 2,64 грн/кВт

понад 2000 кВт на місяць - 4,32 грн/кВт

Нагадаємо:

До ухвалення сьогоднішнього рішення обговорювались різні сценарії перегляду тарифу на електрику.

Зокрема, Міністерство енергетики пропонувало застосувати диферінцйований підхід, коли вартість електрики залежить від обсягу споживання.

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Наприклад, за умови споживання до 100 кВт-год на місяць вартість повинна була залишитись незмінною — 2,64 гривні.

Якщо споживання перевищує 100 кВт-год, ціна мала зрости до 4,8 гривні за кожну кіловат-годину, починаючи з першої.

Детально про цей механізм, а також про принципи формування ринкової ціни ЕП писала раніше.

Чим більше споживаєш, тим дорожче. Скільки з 1 червня може коштувати електроенергія? Роз'яснення



Економічна правда