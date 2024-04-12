Україна і Чорногорія погодили "транспортний безвіз" для вантажних перевезень

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України домовилось із Міністерством транспорту і морських справ Чорногорії про лібералізацію всіх вантажних перевезень між країнами з 1 червня 2024 року.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

"Наша мета - щоб на карті Європі не лишилось країн, з якими в нас діє дозвільна система перевезень, а наші транспортні компанії могли доставляти товари у будь-яку країну без додаткових обмежень. Саме тому ми послідовно працюємо над лібералізацією вантажних перевезень з іншими країнами.

Більше 10 років тому була підписана Угода про автомобільні перевезення між нашими країнами, за цей час товарообіг між Україною та Чорногорією зріс у сім разів. Це є підтвердженням того, що лібералізація вантажних перевезень на часі та піде на користь обом державам", - заявив віце-прем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

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Зазначається, що у міністерстві також працюють над розвитком регулярного та нерегулярного автобусного сполучення між державами.

"Важливо забезпечити наявність дозволів на нерегулярні рейси та можливість відкриття регулярного сполучення.

Невдовзі очікуємо відкриття першого регулярного маршруту з Києва до Будви. Щодо нерегулярних дозволів, то цього року маємо доступні звичайні універсальні дозволи та дозволи на маятникові рейси з унікальною можливістю заміни групи пасажирів до 10%", - додав заступник міністра Сергій Деркач.

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Також під час перемовин порушили питання можливості безпаритетного виконання пасажирських перевезень українськими компаніями.

Наразі сторони погодили, що у разі, якщо чорногорський перевізник відмовляється виконувати маршрут, то українська компанія може обслуговувати цей маршрут самостійно, додали в міністерстві.

Лібералізація вантажних перевезень - можливість виконувати перевезення без потреби у спеціальних дозволах - доступна до 36 країн, включно з країнами ЄС, зазначає Мінінфраструктури.

Економічна правда